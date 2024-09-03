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Баку призвал ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - РИА Новости, 03.09.2024
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18:26 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/baku-1970341648.html
Баку призвал ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана - РИА Новости, 03.09.2024
Баку призвал ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призывает ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, заявил во вторник глава пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:26
2024-09-03T18:26
в мире
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БАКУ, 3 сен – РИА Новости. Баку призывает ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, заявил во вторник глава пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде. Ранее пресс-секретарь Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано раскритиковал проведенные в Азербайджане внеочередные парламентские выборы. По его словам, выборы были лишены конкуренции и прошли в условиях ограничительной политической среды. "Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано относительно состоявшихся в Азербайджане парламентских выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны. Выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с конституцией страны и ее законами. Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на внутренних проблемах стран-членов (Евросоюза – ред.)", - написал Гаджизаде в соцсети Х. В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок. По итогам выборов правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила в парламенте страны больше всего мест.
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в мире, азербайджан, баку, петер стано, евросоюз, бюро по демократическим институтам и правам человека, обсе
В мире, Азербайджан, Баку, Петер Стано, Евросоюз, Бюро по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ
Баку призвал ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

МИД Азербайджана призвал ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела страны

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкЗдание МИД Азербайджана в Баку
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Здание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 3 сен – РИА Новости. Баку призывает ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, заявил во вторник глава пресс-службы МИД республики Айхан Гаджизаде.
Ранее пресс-секретарь Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано раскритиковал проведенные в Азербайджане внеочередные парламентские выборы. По его словам, выборы были лишены конкуренции и прошли в условиях ограничительной политической среды.
"Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано относительно состоявшихся в Азербайджане парламентских выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны. Выборы в Азербайджане прошли в полном соответствии с конституцией страны и ее законами. Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на внутренних проблемах стран-членов (Евросоюза – ред.)", - написал Гаджизаде в соцсети Х.
В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок. По итогам выборов правящая партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") получила в парламенте страны больше всего мест.
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