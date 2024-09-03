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Бахрейн пригласил Путина посетить страну, заявил посол
Бахрейн пригласил Путина посетить страну, заявил посол - РИА Новости, 03.09.2024
Бахрейн пригласил Путина посетить страну, заявил посол
Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа ранее посетил Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну, ожидает ответ на... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:25
2024-09-03T08:25
2024-09-03T08:25
бахрейн
россия
москва
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
ахмед аль-саати
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Бахрейн, чей король Хамад бен Иса Аль Халифа ранее посетил Россию, официально пригласил президента РФ Владимиру Путина посетить страну, ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера, рассказал РИА Новости бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати. В мае король Бахрейна побывал в России с официальным визитом и провел переговоры с российским президентом. "Была плодотворная встреча с президентом Российской Федерации, и как раз наше правительство направило приглашение господину президенту Российской Федерации Владимиру Путину, и мы ожидаем его ответ и визит в нашу страну", - сказал посол Бахрейна агентству на полях открытия павильона "Дом сокола" Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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бахрейн, россия, москва, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, ахмед аль-саати, дальневосточный федеральный университет
Бахрейн, Россия, Москва, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Ахмед Аль-Саати, Дальневосточный федеральный университет
Бахрейн пригласил Путина посетить страну, заявил посол
Бахрейнский посол: Хамад бен Иса Аль Халифа пригласил Путина посетить страну