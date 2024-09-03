Байдену запретили подходить к скоплениям людей
Байден признался, что ему запретили подходить к толпам людей ради безопасности
© AP Photo / Matt RourkeПрезидент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
Президент Джо Байден . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден признался, что Секретная служба запретила ему подходить к скоплениям людей по соображениям безопасности.
Во время общения с журналистами пула Белого дома президент США признался, что получил этот запрет от собственной службы безопасности.
Трамп рассказал о разговоре с Байденом после покушения
23 июля, 09:42
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"Мне больше нельзя заходить в толпы. Секретная служба говорит мне не делать этого… поскольку они утверждают, что это слишком опасно", - сказал американский лидер.
В июле в США произошло покушение на экс-президента Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в Пенсильвании. Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США позже сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.