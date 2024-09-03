Рейтинг@Mail.ru
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/bagazh-1970283115.html
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой - РИА Новости, 03.09.2024
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой
Пассажирам, которые ждут свой багаж в аэропорту "Домодедово" в Москве после перелета из Сочи, нет необходимости оставаться в воздушной гавани, их вещи доставят... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:25
москва
сочи
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964139528_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_b51a42b6465c6cbf8a3c0eeacd201ba0.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пассажирам, которые ждут свой багаж в аэропорту "Домодедово" в Москве после перелета из Сочи, нет необходимости оставаться в воздушной гавани, их вещи доставят к ним домой, рассказала РИА Новости представитель "Домодедово". Ранее в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили РИА Новости, что багаж порядка 70 пассажиров не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву, сейчас он уже доставлен в столицу. "Пассажиры, багаж которых не прибыл, заполнили заявку на розыск в службе Lost&amp;Found. Дожидаться доставки багажа в аэропорту прилета нет необходимости. Как только чемоданы и сумки прибудут в Москву, пассажиров об этом известят по указанным в заявке контактным данным и доставят багаж домой", - рассказала представитель аэропорта.
https://ria.ru/20240428/bagazh-1942958698.html
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964139528_410:0:3141:2048_1920x0_80_0_0_448b452e69c4bb998534f5d17d93e148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сочи, домодедово (аэропорт)
Москва, Сочи, Домодедово (аэропорт)
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой

"Домодедово": что вещи пассажиров рейса из Сочи, ожидающих багаж, доставят домой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПустая багажная лента в зале выдачи багажа аэропорта
Пустая багажная лента в зале выдачи багажа аэропорта - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пустая багажная лента в зале выдачи багажа аэропорта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пассажирам, которые ждут свой багаж в аэропорту "Домодедово" в Москве после перелета из Сочи, нет необходимости оставаться в воздушной гавани, их вещи доставят к ним домой, рассказала РИА Новости представитель "Домодедово".
Ранее в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили РИА Новости, что багаж порядка 70 пассажиров не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву, сейчас он уже доставлен в столицу.
«
"Пассажиры, багаж которых не прибыл, заполнили заявку на розыск в службе Lost&Found. Дожидаться доставки багажа в аэропорту прилета нет необходимости. Как только чемоданы и сумки прибудут в Москву, пассажиров об этом известят по указанным в заявке контактным данным и доставят багаж домой", - рассказала представитель аэропорта.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
В "Пулково" перестали принимать багаж, упакованный в пищевую пленку
28 апреля, 20:24
 
МоскваСочиДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала