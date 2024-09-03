https://ria.ru/20240903/bagazh-1970283115.html
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой - РИА Новости, 03.09.2024
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой
Пассажирам, которые ждут свой багаж в аэропорту "Домодедово" в Москве после перелета из Сочи, нет необходимости оставаться в воздушной гавани, их вещи доставят... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:25
2024-09-03T15:25
москва
сочи
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пассажирам, которые ждут свой багаж в аэропорту "Домодедово" в Москве после перелета из Сочи, нет необходимости оставаться в воздушной гавани, их вещи доставят к ним домой, рассказала РИА Новости представитель "Домодедово". Ранее в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили РИА Новости, что багаж порядка 70 пассажиров не вместился в самолет, летевший из Сочи в Москву, сейчас он уже доставлен в столицу. "Пассажиры, багаж которых не прибыл, заполнили заявку на розыск в службе Lost&Found. Дожидаться доставки багажа в аэропорту прилета нет необходимости. Как только чемоданы и сумки прибудут в Москву, пассажиров об этом известят по указанным в заявке контактным данным и доставят багаж домой", - рассказала представитель аэропорта.
https://ria.ru/20240428/bagazh-1942958698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сочи, домодедово (аэропорт)
Москва, Сочи, Домодедово (аэропорт)
Забытый "Уральскими авиалиниями" в Сочи багаж доставят пассажирам домой
"Домодедово": что вещи пассажиров рейса из Сочи, ожидающих багаж, доставят домой