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Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 03.09.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
16:21 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/astrakhan-1970303071.html
Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР
Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 03.09.2024
Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР
Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:21
2024-09-03T16:21
астраханская область
астрахань
луганская народная республика
игорь бабушкин
леонид огуль
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР, сообщает администрация губернатора региона. Отмечается, что запрос на канцелярию и рюкзаки поступил от управления образования Кременского района. Ежегодно партия "Единая Россия" при поддержке секретаря регионального отделения партии Игоря Бабушкина проводит акцию "Собери ребенка в школу". "В этом году депутаты областной и городской думы отправили 100 ранцев для первоклассников. Кроме того, 70 наборов канцелярских принадлежностей передал депутат Госдумы Леонид Огуль для учеников Епифанской школы Кременского района", - говорится в сообщении. По информации заместителя руководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, в муниципальном Кременском округе возобновляется работа образовательных организаций. Часть школ будет работать полный день, часть - очно, заочно и дистанционно. "Ряд населенных пунктов до сих находится под прямым обстрелом. Поэтому мы регулярно направляем гуманитарную помощь местным жителям – продукты, средства гигиены, медикаменты, технику, воду и многое другое. Поддержку оказывают как неравнодушные астраханцы, так и предприниматели и сельхозники", - приводятся в сообщении его слова. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ.
https://ria.ru/20240815/astrakhan-1966397656.html
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астрахань, луганская народная республика, игорь бабушкин, леонид огуль, госдума рф
Астраханская область, Астрахань, Луганская Народная Республика, Игорь Бабушкин, Леонид Огуль, Госдума РФ

Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР

© Фото : Астраханская областьАстраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР
Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР, сообщает администрация губернатора региона.
Отмечается, что запрос на канцелярию и рюкзаки поступил от управления образования Кременского района. Ежегодно партия "Единая Россия" при поддержке секретаря регионального отделения партии Игоря Бабушкина проводит акцию "Собери ребенка в школу".
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"В этом году депутаты областной и городской думы отправили 100 ранцев для первоклассников. Кроме того, 70 наборов канцелярских принадлежностей передал депутат Госдумы Леонид Огуль для учеников Епифанской школы Кременского района", - говорится в сообщении.
По информации заместителя руководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, в муниципальном Кременском округе возобновляется работа образовательных организаций. Часть школ будет работать полный день, часть - очно, заочно и дистанционно.
© Фото : Астраханская областьАстраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР
Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : Астраханская область
Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР
"Ряд населенных пунктов до сих находится под прямым обстрелом. Поэтому мы регулярно направляем гуманитарную помощь местным жителям – продукты, средства гигиены, медикаменты, технику, воду и многое другое. Поддержку оказывают как неравнодушные астраханцы, так и предприниматели и сельхозники", - приводятся в сообщении его слова.
Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ.
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Астраханская областьАстраханьЛуганская Народная РеспубликаИгорь БабушкинЛеонид ОгульГосдума РФ
 
 
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