https://ria.ru/20240903/astrakhan-1970303071.html

Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР

Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 03.09.2024

Астрахань направила школьные принадлежности в подшефный район ЛНР

Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T16:21

2024-09-03T16:21

2024-09-03T16:21

астраханская область

астрахань

луганская народная республика

игорь бабушкин

леонид огуль

госдума рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен - РИА Новости. Астраханская область направила школьные принадлежности детям в подшефный Кременской район ЛНР, сообщает администрация губернатора региона. Отмечается, что запрос на канцелярию и рюкзаки поступил от управления образования Кременского района. Ежегодно партия "Единая Россия" при поддержке секретаря регионального отделения партии Игоря Бабушкина проводит акцию "Собери ребенка в школу". "В этом году депутаты областной и городской думы отправили 100 ранцев для первоклассников. Кроме того, 70 наборов канцелярских принадлежностей передал депутат Госдумы Леонид Огуль для учеников Епифанской школы Кременского района", - говорится в сообщении. По информации заместителя руководителя администрации губернатора Астраханской области Егора Угарова, в муниципальном Кременском округе возобновляется работа образовательных организаций. Часть школ будет работать полный день, часть - очно, заочно и дистанционно. "Ряд населенных пунктов до сих находится под прямым обстрелом. Поэтому мы регулярно направляем гуманитарную помощь местным жителям – продукты, средства гигиены, медикаменты, технику, воду и многое другое. Поддержку оказывают как неравнодушные астраханцы, так и предприниматели и сельхозники", - приводятся в сообщении его слова. Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с Кременским районом ЛНР в августе 2022 года. Строители, медицинские работники и другие специалисты из Астрахани регулярно выезжают в подшефный район для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры и организации других работ.

https://ria.ru/20240815/astrakhan-1966397656.html

https://ria.ru/20240808/pomosch-1964993167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

астрахань, луганская народная республика, игорь бабушкин, леонид огуль, госдума рф