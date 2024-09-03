https://ria.ru/20240903/arest-1970367330.html

В США арестовали экс-чиновницу по подозрению в работе на Пекин

В США арестовали экс-чиновницу по подозрению в работе на Пекин - РИА Новости, 03.09.2024

В США арестовали экс-чиновницу по подозрению в работе на Пекин

Экс-чиновницу штата Нью-Йорк арестовали по подозрению в работе на власти Китая без соответствующей регистрации в качестве иностранного агента, сообщил во... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T21:42

2024-09-03T21:42

2024-09-03T21:42

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китай

сша

нью-йорк (город)

роберт менендес

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Экс-чиновницу штата Нью-Йорк арестовали по подозрению в работе на власти Китая без соответствующей регистрации в качестве иностранного агента, сообщил во вторник минюст США. "Мы полагаем, что в течение долгого времени, делая вид, что служит жителям Нью-Йорка в качестве заместителя главы исполнительной палаты штата Нью-Йорк, обвиняемая и ее супруг в действительности работали в интересах китайского правительства и компартии Китая", - говорится в заявлении минюста в связи с арестом Линды Сунь и Кристофера Ху. Согласно данным прокуратуры, эта "незаконная схема обогатила семью обвиняемых на миллионы долларов", минюст подозревает, что они получали "откаты" за то, что пользуясь своим влиянием, продвигали интересы КНР. В числе прочих нарушений Сунь вменяют организацию встреч между представителями китайских властей с местными чиновниками, отправку официальных приглашений для представителей Китая в США без соответствующего распоряжения ее руководителей, редактуру письменных заявлений чиновников штата в пользу интересов Пекина и препятствование взаимодействию между руководством штата и представителями Тайваня. "Сунь никогда не регистрировалась в офисе генерального прокурора в качестве (иностранного агента) и активно скрывала факты о том, что она действовала по приказу, требованию или указанию правительства КНР и представителей КПК", - говорится в сообщении минюста США. В числе обвинений подозреваемым предъявлены статьи о нарушении иммиграционного законодательства, отмывании средств и банковских махинациях. За свои услуги, утверждает прокуратура, Сунь и ее супруг получали не только финансовое вознаграждение, которое позволило им приобрести дом стоимостью более 4 миллионов долларов, квартиру на Гавайских островах и дорогие автомобили, но также выгодные контракты для связанных с их семьей компаний, продвижение родственников в Китае по карьерной лестнице, а также доставку "соленой утки в Нанкинском стиле от личного шеф-повара одного из членов правительства КНР родителям Сунь". По американскому законодательству, для лоббирования интересов иностранного государства в США требуется специальная регистрация в качестве иностранного агента. В последнее время самым громким разбирательством о нарушении в США закона об агенте иностранного государства стало дело сенатора-демократа Роберта Менендеса. Суд присяжных в середине июля признал его виновным в коррупции и лоббировании интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента.

https://ria.ru/20240723/otstavka-1961529597.html

https://ria.ru/20240430/ssha-1943091294.html

китай

сша

нью-йорк (город)

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в мире, китай, сша, нью-йорк (город), роберт менендес