В США арестовали экс-чиновницу по подозрению в работе на Пекин
Экс-чиновницу штата Нью-Йорк арестовали по подозрению в работе на власти Китая
© AP Photo / Nell RedmondПолиция в США
© AP Photo / Nell Redmond
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Экс-чиновницу штата Нью-Йорк арестовали по подозрению в работе на власти Китая без соответствующей регистрации в качестве иностранного агента, сообщил во вторник минюст США.
«
"Мы полагаем, что в течение долгого времени, делая вид, что служит жителям Нью-Йорка в качестве заместителя главы исполнительной палаты штата Нью-Йорк, обвиняемая и ее супруг в действительности работали в интересах китайского правительства и компартии Китая", - говорится в заявлении минюста в связи с арестом Линды Сунь и Кристофера Ху.
Глава Секретной службы США подала в отставку
23 июля, 17:33
Согласно данным прокуратуры, эта "незаконная схема обогатила семью обвиняемых на миллионы долларов", минюст подозревает, что они получали "откаты" за то, что пользуясь своим влиянием, продвигали интересы КНР. В числе прочих нарушений Сунь вменяют организацию встреч между представителями китайских властей с местными чиновниками, отправку официальных приглашений для представителей Китая в США без соответствующего распоряжения ее руководителей, редактуру письменных заявлений чиновников штата в пользу интересов Пекина и препятствование взаимодействию между руководством штата и представителями Тайваня.
«
"Сунь никогда не регистрировалась в офисе генерального прокурора в качестве (иностранного агента) и активно скрывала факты о том, что она действовала по приказу, требованию или указанию правительства КНР и представителей КПК", - говорится в сообщении минюста США. В числе обвинений подозреваемым предъявлены статьи о нарушении иммиграционного законодательства, отмывании средств и банковских махинациях.
За свои услуги, утверждает прокуратура, Сунь и ее супруг получали не только финансовое вознаграждение, которое позволило им приобрести дом стоимостью более 4 миллионов долларов, квартиру на Гавайских островах и дорогие автомобили, но также выгодные контракты для связанных с их семьей компаний, продвижение родственников в Китае по карьерной лестнице, а также доставку "соленой утки в Нанкинском стиле от личного шеф-повара одного из членов правительства КНР родителям Сунь".
По американскому законодательству, для лоббирования интересов иностранного государства в США требуется специальная регистрация в качестве иностранного агента.
В последнее время самым громким разбирательством о нарушении в США закона об агенте иностранного государства стало дело сенатора-демократа Роберта Менендеса. Суд присяжных в середине июля признал его виновным в коррупции и лоббировании интересов Египта и Катара в качестве иностранного агента.
Экс-сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы
30 апреля, 00:34