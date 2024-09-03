https://ria.ru/20240903/apple-1970248964.html

Apple перестанет использовать жидкокристаллические дисплеи в iPhone SE

Apple перестанет использовать жидкокристаллические дисплеи в iPhone SE - РИА Новости, 03.09.2024

Apple перестанет использовать жидкокристаллические дисплеи в iPhone SE

Apple перестанет использовать жидкокристаллические дисплеи (LCD) в бюджетных моделях iPhone SE, теперь во всех моделях iPhone будут дисплеи OLED, сообщает... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:55

2024-09-03T13:55

2024-09-03T13:55

экономика

технологии

apple

nikkei

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Apple перестанет использовать жидкокристаллические дисплеи (LCD) в бюджетных моделях iPhone SE, теперь во всех моделях iPhone будут дисплеи OLED, сообщает издание Nikkei. "Компания Apple будет использовать дисплеи на органических светодиодах (OLED) во всех моделях iPhone, которые поступят в продажу со следующего года и позже, переведя свои бюджетные модели iPhone SE на OLED-экраны с жидкокристаллических дисплеев", - пишет Nikkei. Органические светоизлучающие диоды, больше известные как OLED, наиболее перспективны в производстве электроники. OLED-дисплеи отличаются гибкостью, тонкостью и обладают низким энергопотреблением. Согласно сообщению, в результате перехода на экраны OLED Apple прекратит сотрудничество с двумя японскими поставщиками дисплеев Japan Display (JDI) и Sharp. "Около десяти лет назад JDI и Sharp имели совокупную долю в 70% на рынке дисплеев iPhone, но в последнее время они поставляли LCD-дисплеи только для моделей iPhone SE, поскольку Apple перешла на OLED-дисплеи для своих премиальных моделей. Южнокорейские и китайские компании являются доминирующими производителями OLED", - добавляет издание. Nikkei со ссылкой на британскую исследовательскую компанию Omdia сообщает, что в этом году OLED-дисплеи впервые превзойдут LCD-дисплеи по количеству поставок для смартфонов.

https://ria.ru/20240415/iphone-1940129660.html

https://ria.ru/20240610/apple-1952074237.html

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экономика, технологии, apple, nikkei