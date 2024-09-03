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США не смогут отсидеться при эскалации ситуации на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 03.09.2024
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01:36 03.09.2024 (обновлено: 01:45 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/antonov-1970113788.html
США не смогут отсидеться при эскалации ситуации на Украине, заявил Антонов
США не смогут отсидеться при эскалации ситуации на Украине, заявил Антонов - РИА Новости, 03.09.2024
США не смогут отсидеться при эскалации ситуации на Украине, заявил Антонов
США не смогут отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации на Украине в глобальный конфликт, выразил уверенность посол России в Вашингтоне... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T01:36
2024-09-03T01:45
анатолий антонов
сергей лавров
россия
сша
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США не смогут отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации на Украине в глобальный конфликт, выразил уверенность посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не пройдет. США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации в глобальный конфликт", - сообщил он журналистам. Как отметил глава российской дипмиссии, никакие поставки современного оборудования, будь то истребители или дальнобойные ракеты, не говоря уже об отправке наемников, не изменят ситуацию на поле боя.Посол также указал на то, что в настоящее время идет речь о расширении масштабов украинских атак на территорию России. В местной прессе, отметил он, муссируется идея Киева о подготовке списка объектов в России, по которым предлагается наносить удары американскими дальнобойными ракетами."При этом никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой — в том числе при помощи американского оружия — домах, больницах, мостах", — добавил Антонов. Он также указал на то, что американские чиновники игнорируют очевидные факты зверств украинских боевиков — убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями.Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы среди славян, но Россия справится с этим вызовом, заверил Антонов. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены, подчеркнул он.Комментируя недавний визит украинских чиновников в США, глава дипмиссии не исключил, что они могли получить новые обещания от американских властей поддержать военные действия против России."Уверен, что в будущем все это будет оформлено в виде очередного "пакета" поставок вооружений Украине", — сказал Антонов, добавив, что циничная цель Вашингтона остается прежней и заключается в том, чтобы навредить России с помощью своего оружия, которое вкладывается в руки украинцев.В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
https://ria.ru/20240902/bezopasnost-1970048833.html
https://ria.ru/20240902/ataka-1970072754.html
https://ria.ru/20240902/eskalatsiya-1969991243.html
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анатолий антонов, сергей лавров, россия, сша, нато, украина
Анатолий Антонов, Сергей Лавров, Россия, США, НАТО, Украина
США не смогут отсидеться при эскалации ситуации на Украине, заявил Антонов

Антонов: США не отсидятся при эскалации ситуации на Украине

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. США не смогут отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации на Украине в глобальный конфликт, выразил уверенность посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не пройдет. США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации в глобальный конфликт", - сообщил он журналистам.
Как отметил глава российской дипмиссии, никакие поставки современного оборудования, будь то истребители или дальнобойные ракеты, не говоря уже об отправке наемников, не изменят ситуацию на поле боя.
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Посол также указал на то, что в настоящее время идет речь о расширении масштабов украинских атак на территорию России. В местной прессе, отметил он, муссируется идея Киева о подготовке списка объектов в России, по которым предлагается наносить удары американскими дальнобойными ракетами.
«
"При этом никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о все новых потерях среди российских граждан, разрушенных прямой наводкой — в том числе при помощи американского оружия — домах, больницах, мостах", — добавил Антонов.
Он также указал на то, что американские чиновники игнорируют очевидные факты зверств украинских боевиков — убийства, глумление над пленными и простыми местными жителями.
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Американский "проект Украина" принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы среди славян, но Россия справится с этим вызовом, заверил Антонов. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью выполнены, подчеркнул он.
Комментируя недавний визит украинских чиновников в США, глава дипмиссии не исключил, что они могли получить новые обещания от американских властей поддержать военные действия против России.
"Уверен, что в будущем все это будет оформлено в виде очередного "пакета" поставок вооружений Украине", — сказал Антонов, добавив, что циничная цель Вашингтона остается прежней и заключается в том, чтобы навредить России с помощью своего оружия, которое вкладывается в руки украинцев.
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В середине июля Пентагон заявил, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для "глубоких" ударов по России, но это может измениться. Позднее американские СМИ сообщали, что украинские власти оказывают давление на США, добиваясь снятия запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, украинская армия уже наносит удары западными ракетами по Донбассу и Новороссии, а возможное увеличение расстояния — чистейшая провокация.
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