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Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК - РИА Новости, 03.09.2024
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06:58 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/angola-1970130812.html
Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК
Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК - РИА Новости, 03.09.2024
Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК
Ангола при определенных условиях, когда будет другая обстановка, может вернуться в ОПЕК, заявил РИА Новости на ВЭФ посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:58
2024-09-03T06:58
опек
дальневосточный федеральный университет
аугушту да силва кунья
ангола
россия
москва
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ангола при определенных условиях, когда будет другая обстановка, может вернуться в ОПЕК, заявил РИА Новости на ВЭФ посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья. "В один конкретный момент, в непосредственном контексте Ангола приняла решение выйти из ОПЕК, поскольку на это были весомые причины. Однако в будущем, возможно, когда будет абсолютно другая обстановка и в другом контексте, по решению нашего центрального правительства, будет принято решение вернуться в ОПЕК", - сказал дипломат. В декабре прошлого года Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало "национальным интересам". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/angola-1970130508.html
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опек, дальневосточный федеральный университет, аугушту да силва кунья, ангола, россия, москва, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
ОПЕК, Дальневосточный федеральный университет, Аугушту да Силва Кунья, Ангола, Россия, Москва, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК

Посол Анголы да Силва Кунья: Луанда может вернуться в ОПЕК при других условиях

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАугушту да Силва Кунья, чрезвычайный и полномочный посол Республики Ангола в Российской Федерации. Стенд РИА Новости на ВЭФ-2024
Аугушту да Силва Кунья, чрезвычайный и полномочный посол Республики Ангола в Российской Федерации. Стенд РИА Новости на ВЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Аугушту да Силва Кунья, чрезвычайный и полномочный посол Республики Ангола в Российской Федерации. Стенд РИА Новости на ВЭФ-2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ангола при определенных условиях, когда будет другая обстановка, может вернуться в ОПЕК, заявил РИА Новости на ВЭФ посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья.
«
"В один конкретный момент, в непосредственном контексте Ангола приняла решение выйти из ОПЕК, поскольку на это были весомые причины. Однако в будущем, возможно, когда будет абсолютно другая обстановка и в другом контексте, по решению нашего центрального правительства, будет принято решение вернуться в ОПЕК", - сказал дипломат.
В декабре прошлого года Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало "национальным интересам".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Президент Анголы может посетить саммит БРИКС в Казани, сообщил посол
Вчера, 06:55
 
ОПЕКДальневосточный федеральный университетАугушту да Силва КуньяАнголаРоссияМоскваВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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