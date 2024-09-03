https://ria.ru/20240903/angola-1970130812.html

Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК

Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК - РИА Новости, 03.09.2024

Посол не исключил возвращения Анголы в ОПЕК

Ангола при определенных условиях, когда будет другая обстановка, может вернуться в ОПЕК, заявил РИА Новости на ВЭФ посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T06:58

2024-09-03T06:58

2024-09-03T06:58

опек

дальневосточный федеральный университет

аугушту да силва кунья

ангола

россия

москва

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ангола при определенных условиях, когда будет другая обстановка, может вернуться в ОПЕК, заявил РИА Новости на ВЭФ посол страны в Москве Аугушту да Силва Кунья. "В один конкретный момент, в непосредственном контексте Ангола приняла решение выйти из ОПЕК, поскольку на это были весомые причины. Однако в будущем, возможно, когда будет абсолютно другая обстановка и в другом контексте, по решению нашего центрального правительства, будет принято решение вернуться в ОПЕК", - сказал дипломат. В декабре прошлого года Ангола сообщила, что выходит из ОПЕК. По словам министра нефти, газа и минеральных ресурсов страны Диамонтину Азеведу, роль Анголы в организации не была значимой и участие страны в ОПЕК не отвечало "национальным интересам". Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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опек, дальневосточный федеральный университет, аугушту да силва кунья, ангола, россия, москва, вэф — 2024 (восточный экономический форум)