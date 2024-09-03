https://ria.ru/20240903/angola-1970130508.html
Президент Анголы может посетить саммит БРИКС в Казани, сообщил посол
Президент Анголы может посетить саммит БРИКС в Казани, сообщил посол - РИА Новости, 03.09.2024
Президент Анголы может посетить саммит БРИКС в Казани, сообщил посол
Посольство Анголы пока не получало из Луанды информации об уровне участия в саммите глав государств БРИКС в Казани, но, если у президента будет время, то он... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:55
2024-09-03T06:55
2024-09-03T06:55
аугушту да силва кунья
брикс
дальневосточный федеральный университет
казань
ангола
луанда
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Посольство Анголы пока не получало из Луанды информации об уровне участия в саммите глав государств БРИКС в Казани, но, если у президента будет время, то он может его посетить, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья. "Возможно, если в даты проведения саммита в Казани у господина президента будет возможность, он либо приедет сам, либо, возможно, будет представлен министром иностранных дел", - сказал дипломат. Он при этом подчеркнул, что пока не получил подтверждения участия президента или других чиновников высшего уровня во встрече в Казани. "Я не получил никаких указаний, никакого сообщения со стороны нашего центрального правительства (об уровне участия - ред.)", - дополнил посол. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/briks-1970082989.html
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аугушту да силва кунья, брикс, дальневосточный федеральный университет, казань, ангола, луанда, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Аугушту да Силва Кунья, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, Казань, Ангола, Луанда, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Президент Анголы может посетить саммит БРИКС в Казани, сообщил посол
Посол да Силва Кунья: президент Анголы может посетить саммит БРИКС в Казани