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Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе - РИА Новости, 03.09.2024
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06:49 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/angola-1970130323.html
Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе
Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе - РИА Новости, 03.09.2024
Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе
Россия и Ангола вместе работают над тем, чтобы устранить препятствия на пути работы компании "Алроса" в Анголе, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в РФ РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T06:49
2024-09-03T06:49
ангола
россия
луанда
аугушту да силва кунья
алроса
дальневосточный федеральный университет
алексей моисеев
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Ангола вместе работают над тем, чтобы устранить препятствия на пути работы компании "Алроса" в Анголе, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в РФ Аугушту да Силва Кунья. "Это правда, что санкции, наложенные на Россию, повлияли на деятельность "Алросы" на руднике Катока. Но, несмотря на это, Ангола и Россия разрабатывают механизмы, как можно преодолеть возникшие трудности", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что Луанда не собирается препятствовать проведению переговоров о дальнейшем сотрудничестве. В январе издание Expаnsao сообщило, что власти Анголы предлагают "Алросе" выйти из совладельцев горнорудного общества "Катока" по причине проблем с реализацией добытых на руднике алмазов из-за международных санкций. Российская сторона при этом указывает на вложенные за годы работы инвестиции, а власти Анголы, по данным издания, хотят исключить финансовую компенсацию. В июне заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что "Алроса" хочет отдать ангольский актив в хорошие руки, ведет конструктивную работу по продаже. Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и Lev Leviev International (Китай); это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающей за добычу более 75% ангольских алмазов. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В свободном обращении находится 34% ее акций, на долю России, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66% компании. В прошлом году добыча алмазов составила около 34,6 миллиона каратов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240625/alrosa-1955389004.html
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ангола, россия, луанда, аугушту да силва кунья, алроса, дальневосточный федеральный университет, алексей моисеев, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Ангола, Россия, Луанда, Аугушту да Силва Кунья, Алроса, Дальневосточный федеральный университет, Алексей Моисеев, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе

Посол Анголы: Луанда и Москва работают над продолжением работы "Алросы" в стране

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Ангола вместе работают над тем, чтобы устранить препятствия на пути работы компании "Алроса" в Анголе, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в РФ Аугушту да Силва Кунья.
«
"Это правда, что санкции, наложенные на Россию, повлияли на деятельность "Алросы" на руднике Катока. Но, несмотря на это, Ангола и Россия разрабатывают механизмы, как можно преодолеть возникшие трудности", - сказал дипломат.
Алексей Филипповский - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Великобритания вывела из-под санкций замгендиректора "Алроса"
25 июня, 16:41
Он подчеркнул, что Луанда не собирается препятствовать проведению переговоров о дальнейшем сотрудничестве.
В январе издание Expаnsao сообщило, что власти Анголы предлагают "Алросе" выйти из совладельцев горнорудного общества "Катока" по причине проблем с реализацией добытых на руднике алмазов из-за международных санкций. Российская сторона при этом указывает на вложенные за годы работы инвестиции, а власти Анголы, по данным издания, хотят исключить финансовую компенсацию.
В июне заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что "Алроса" хочет отдать ангольский актив в хорошие руки, ведет конструктивную работу по продаже.
Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и Lev Leviev International (Китай); это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающей за добычу более 75% ангольских алмазов.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В свободном обращении находится 34% ее акций, на долю России, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66% компании. В прошлом году добыча алмазов составила около 34,6 миллиона каратов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Луанда - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
Ангола хочет установить прямое авиасообщение с Россией, заявил посол
3 октября 2023, 10:23
 
АнголаРоссияЛуандаАугушту да Силва КуньяАлросаДальневосточный федеральный университетАлексей МоисеевЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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