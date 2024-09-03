https://ria.ru/20240903/angola-1970130323.html

Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе

Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе - РИА Новости, 03.09.2024

Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе

Россия и Ангола вместе работают над тем, чтобы устранить препятствия на пути работы компании "Алроса" в Анголе, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в РФ РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T06:49

2024-09-03T06:49

2024-09-03T06:49

ангола

россия

луанда

аугушту да силва кунья

алроса

дальневосточный федеральный университет

алексей моисеев

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970129943_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_641b2ec860fabd23028ff44f9da2994a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Ангола вместе работают над тем, чтобы устранить препятствия на пути работы компании "Алроса" в Анголе, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в РФ Аугушту да Силва Кунья. "Это правда, что санкции, наложенные на Россию, повлияли на деятельность "Алросы" на руднике Катока. Но, несмотря на это, Ангола и Россия разрабатывают механизмы, как можно преодолеть возникшие трудности", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что Луанда не собирается препятствовать проведению переговоров о дальнейшем сотрудничестве. В январе издание Expаnsao сообщило, что власти Анголы предлагают "Алросе" выйти из совладельцев горнорудного общества "Катока" по причине проблем с реализацией добытых на руднике алмазов из-за международных санкций. Российская сторона при этом указывает на вложенные за годы работы инвестиции, а власти Анголы, по данным издания, хотят исключить финансовую компенсацию. В июне заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что "Алроса" хочет отдать ангольский актив в хорошие руки, ведет конструктивную работу по продаже. Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и Lev Leviev International (Китай); это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающей за добычу более 75% ангольских алмазов. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В свободном обращении находится 34% ее акций, на долю России, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66% компании. В прошлом году добыча алмазов составила около 34,6 миллиона каратов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240625/alrosa-1955389004.html

https://ria.ru/20231003/angola-1900109349.html

ангола

россия

луанда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ангола, россия, луанда, аугушту да силва кунья, алроса, дальневосточный федеральный университет, алексей моисеев, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)