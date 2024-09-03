Москва и Луанда работают над тем, чтобы "Алроса" продолжила работу в Анголе
Посол Анголы: Луанда и Москва работают над продолжением работы "Алросы" в стране
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Россия и Ангола вместе работают над тем, чтобы устранить препятствия на пути работы компании "Алроса" в Анголе, сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в РФ Аугушту да Силва Кунья.
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"Это правда, что санкции, наложенные на Россию, повлияли на деятельность "Алросы" на руднике Катока. Но, несмотря на это, Ангола и Россия разрабатывают механизмы, как можно преодолеть возникшие трудности", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Луанда не собирается препятствовать проведению переговоров о дальнейшем сотрудничестве.
В январе издание Expаnsao сообщило, что власти Анголы предлагают "Алросе" выйти из совладельцев горнорудного общества "Катока" по причине проблем с реализацией добытых на руднике алмазов из-за международных санкций. Российская сторона при этом указывает на вложенные за годы работы инвестиции, а власти Анголы, по данным издания, хотят исключить финансовую компенсацию.
В июне заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что "Алроса" хочет отдать ангольский актив в хорошие руки, ведет конструктивную работу по продаже.
Ангола - один из крупнейших алмазодобытчиков в Африке. В "Катоке" участвуют ангольская госкомпания Endiama (41%), "Алроса" (41%) и Lev Leviev International (Китай); это четвертый по величине открытый рудник в мире и крупнейшая компания в алмазном секторе Анголы, отвечающей за добычу более 75% ангольских алмазов.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. В свободном обращении находится 34% ее акций, на долю России, Якутии и муниципальных образований республики приходится 66% компании. В прошлом году добыча алмазов составила около 34,6 миллиона каратов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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3 октября 2023, 10:23