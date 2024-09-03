https://ria.ru/20240903/aktsiya-1970362525.html

Тысячи израильтян вновь вышли на улицы с требованием сделки по заложникам

Тысячи израильтян вновь вышли на улицы с требованием сделки по заложникам - РИА Новости, 03.09.2024

Тысячи израильтян вновь вышли на улицы с требованием сделки по заложникам

Тысячи израильтян уже четвертый день подряд выходят на улицы Тель-Авива и других городов страны с требованием немедленного заключения сделки о прекращении огня... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T20:48

2024-09-03T20:48

2024-09-03T20:58

в мире

израиль

египет

тель-авив

александр лобанов

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен - РИА Новости. Тысячи израильтян уже четвертый день подряд выходят на улицы Тель-Авива и других городов страны с требованием немедленного заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник вечером толпа активистов собралась у комплекса правительственных зданий в центре Тель-Авива, где в частности расположен штаб министерства обороны. Полиция перекрыла движение в районе проведения акции. На месте дежурят медики. Автобусы и автомобили вынуждены пятиться назад, упершись в толпу демонстрантов. Вокруг сцены, на которой выступают различные спикеры и активисты, тысячи израильтян размахивают национальными флагами и держат в руках фотографии заложников. Антиправительственные демонстрации вспыхнули с новой силой в знак солидарности с семьями израильских заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Израильское правительство и судмедэксперты заявили, что эти заложники были убиты за 48-72 часа до того, как их обнаружили израильские военные 31 августа в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге анклава. Палестинское движение ХАМАС косвенно подтвердило убийство заложников, сообщив о том, что охранники, сопровождающие заложников, получили новые инструкции по обращению с ними на случай приближения израильских военных. В той части израильского общества, которое относится к левому лагерю, окончательно окрепло убеждение, что чем дольше откладывается заключение сделки по урегулированию ситуации в секторе Газа, тем меньше остается шансов на успешное освобождение оставшихся заложников, которые удерживаются в плену палестинских радикалов уже 333 дня. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник провел первую за два месяца пресс-конференцию, в ходе которой детально разъяснил необходимость военного контроля Израиля в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, без которого, по его словам, невозможно добиться ни целей войны, ни возвращения заложников. Требование Израиля о сохранении контроля на границе сектора Газа и Египта является одним из камней преткновения для достижения соглашения по урегулированию ситуации в палестинском анклаве. Власти еврейского государства убеждены, что в случае ухода израильских сил ХАМАС сможет оперативно перевооружиться и восстановить часть своего боевого потенциала. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240903/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240902/hamas-1970100574.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969864721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, египет, тель-авив, александр лобанов, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году