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Венгрия сняла с обсуждения постпредов ЕС использование российских активов

Венгрия сняла с обсуждения постпредов ЕС использование российских активов - РИА Новости, 03.09.2024

Венгрия сняла с обсуждения постпредов ЕС использование российских активов

Венгрия отменила рассмотрение на заседании постпредов стран ЕС вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву, следует из... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:08

2024-09-03T18:08

2024-09-03T18:34

венгрия

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Венгрия отменила рассмотрение на заседании постпредов стран ЕС вопроса об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву, следует из документа, опубликованного накануне мероприятия.Встреча представителей государств союза пройдет в среду."Следующий пункт удален из повестки заседания: экономические и финансовые вопросы — использование чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Еврокомиссии, обмен мнениями", — указывается в повестке заседания.При этом запланировано обсуждение предстоящего в октябре саммита Совета ЕС и стран Персидского залива, доклада по конкурентоспособности союза, а также борьбы с сексуальным насилием над детьми.Венгрия с июня и до конца 2024 года председательствует в Совете ЕС в соответствии с принципом ротации. В институтах Евросоюза Будапешт критикуют за его независимую позицию по Украине и за отношения с Россией. Еврокомиссия, а также некоторые страны союза бойкотируют проводимые Венгрией в рамках ее председательства неформальные заседания министров стран ЕС. При этом Будапешт утверждает повестку встреч, включая заседания постпредов.После начала российской военной операции на Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Москва называет это решение воровством. В МИД подчеркивали, что, хотя сами активы не изымаются, использование прибыли от их управления — это противоправный акт.

https://ria.ru/20240829/oruzhie-1969144451.html

https://ria.ru/20240824/kiev-1968212095.html

https://ria.ru/20240816/shveytsariya-1966632824.html

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венгрия, евросоюз, в мире, россия, киев, совет евросоюза, еврокомиссия