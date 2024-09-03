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Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:59 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/ahmat-1970124313.html
Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении
Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении - РИА Новости, 03.09.2024
Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении
Спецназ "Ахмат" уничтожил за день на курском направлении разнообразную технику ВСУ, в том числе американскую, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T04:59
2024-09-03T04:59
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил за день на курском направлении разнообразную технику ВСУ, в том числе американскую, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Сегодня такой разнобой разной уничтоженной техники на нашем направлении. Хочу сказать, что сегодня бойцы спецназа "Ахмат", бойцы 2-й бригады специального назначения очень хорошо поработали, 11-я десантно-штурмовая бригада тоже хорошо поработала, 165-я тоже, все ребята сегодня поработали на славу. Хочу перечислить, что за сегодняшний день уничтожено: одна (американская) ББМ Stryker, (хорватская) РСЗО RAK-12, станция РЭБ, ЗРК "Тунгуска", артиллерийское орудие, пункт БПЛА, где у них была расположена база... САУ одна уничтожена, миномет 120-й, пункт управления БПЛА еще один, два пикапа и еще один миномет", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов отметил, что противник несет на курском направлении большие потери. "Думаю, он осознает, что ему будет тяжело здесь продвинуться", - добавил он. "Мы выбиваем противника, уничтожаем его действительно очень серьезными партиями, как они их и заводят - так мы их и уничтожаем", - сказал Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
https://ria.ru/20240903/plennyy-1970122691.html
https://ria.ru/20240828/akhmat-1968885677.html
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россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: "Ахмат" поразил на Курском направлении технику ВСУ производства США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил за день на курском направлении разнообразную технику ВСУ, в том числе американскую, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Сегодня такой разнобой разной уничтоженной техники на нашем направлении. Хочу сказать, что сегодня бойцы спецназа "Ахмат", бойцы 2-й бригады специального назначения очень хорошо поработали, 11-я десантно-штурмовая бригада тоже хорошо поработала, 165-я тоже, все ребята сегодня поработали на славу. Хочу перечислить, что за сегодняшний день уничтожено: одна (американская) ББМ Stryker, (хорватская) РСЗО RAK-12, станция РЭБ, ЗРК "Тунгуска", артиллерийское орудие, пункт БПЛА, где у них была расположена база... САУ одна уничтожена, миномет 120-й, пункт управления БПЛА еще один, два пикапа и еще один миномет", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели в Курской области
14 августа, 20:29
Алаудинов отметил, что противник несет на курском направлении большие потери. "Думаю, он осознает, что ему будет тяжело здесь продвинуться", - добавил он.
"Мы выбиваем противника, уничтожаем его действительно очень серьезными партиями, как они их и заводят - так мы их и уничтожаем", - сказал Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Спецназ "Ахмат" нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
28 августа, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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