https://ria.ru/20240903/aes-1970251763.html

Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС

Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС - РИА Новости, 03.09.2024

Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС

Особо хороших новостей на Курской АЭС нет, но станция сейчас живет нормальной жизнью, все на ней идет по плану, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:01

2024-09-03T14:01

2024-09-03T14:09

общество

курчатов

алексей лихачев

павел зарубин

курская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Особо хороших новостей на Курской АЭС нет, но станция сейчас живет нормальной жизнью, все на ней идет по плану, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Особо хороших новостей нет", - сказал Лихачев в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста. "Станция работает в штатном режиме. Сейчас два блока, как известно, выведены из эксплуатации. Четвертый блок в плановом ремонте. Третий работает на полной мощности", - добавил Лихачев. Это очень важный узел для энергетического снабжения Курского региона, отметил он."С учетом всех рисков, которые есть сегодня, станция живет нормальной жизнью, все идет по плану. Хотя, конечно, и на станции, и в городе общее настроение очень тревожное. Делается все необходимое для обеспечения жизни работников станции, жителей города (Курчатова - ред.) именно в этих условиях, фактически прифронтовых, если так можно выразиться в данном случае. И, конечно, наши ребята проявляют максимальное мужество. Но прилеты происходят", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240903/likhachev-1970239223.html

курчатов

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общество, курчатов, алексей лихачев, павел зарубин, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"