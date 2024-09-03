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Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС - РИА Новости, 03.09.2024
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14:01 03.09.2024 (обновлено: 14:09 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/aes-1970251763.html
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС - РИА Новости, 03.09.2024
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС
Особо хороших новостей на Курской АЭС нет, но станция сейчас живет нормальной жизнью, все на ней идет по плану, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:01
2024-09-03T14:09
общество
курчатов
алексей лихачев
павел зарубин
курская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Особо хороших новостей на Курской АЭС нет, но станция сейчас живет нормальной жизнью, все на ней идет по плану, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Особо хороших новостей нет", - сказал Лихачев в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста. "Станция работает в штатном режиме. Сейчас два блока, как известно, выведены из эксплуатации. Четвертый блок в плановом ремонте. Третий работает на полной мощности", - добавил Лихачев. Это очень важный узел для энергетического снабжения Курского региона, отметил он."С учетом всех рисков, которые есть сегодня, станция живет нормальной жизнью, все идет по плану. Хотя, конечно, и на станции, и в городе общее настроение очень тревожное. Делается все необходимое для обеспечения жизни работников станции, жителей города (Курчатова - ред.) именно в этих условиях, фактически прифронтовых, если так можно выразиться в данном случае. И, конечно, наши ребята проявляют максимальное мужество. Но прилеты происходят", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20240903/likhachev-1970239223.html
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общество, курчатов, алексей лихачев, павел зарубин, курская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Курчатов, Алексей Лихачев, Павел Зарубин, Курская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС

Глава "Росатома" Лихачев: особо хороших новостей по Курской АЭС нет

© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Особо хороших новостей на Курской АЭС нет, но станция сейчас живет нормальной жизнью, все на ней идет по плану, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Особо хороших новостей нет", - сказал Лихачев в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста. "Станция работает в штатном режиме. Сейчас два блока, как известно, выведены из эксплуатации. Четвертый блок в плановом ремонте. Третий работает на полной мощности", - добавил Лихачев. Это очень важный узел для энергетического снабжения Курского региона, отметил он.
"С учетом всех рисков, которые есть сегодня, станция живет нормальной жизнью, все идет по плану. Хотя, конечно, и на станции, и в городе общее настроение очень тревожное. Делается все необходимое для обеспечения жизни работников станции, жителей города (Курчатова - ред.) именно в этих условиях, фактически прифронтовых, если так можно выразиться в данном случае. И, конечно, наши ребята проявляют максимальное мужество. Но прилеты происходят", - сказал Лихачев.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Лихачев назвал риски ударов по Курской АЭС очень высокими
Вчера, 13:42
 
ОбществоКурчатовАлексей ЛихачевПавел ЗарубинКурская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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