Лихачев оценил ситуацию на Курской АЭС
Глава "Росатома" Лихачев: особо хороших новостей по Курской АЭС нет
© РИА Новости / Госкорпорация "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев общается с прессой после переговоров в Калининграде с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Особо хороших новостей на Курской АЭС нет, но станция сейчас живет нормальной жизнью, все на ней идет по плану, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Особо хороших новостей нет", - сказал Лихачев в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в официальном Telegram-канале журналиста. "Станция работает в штатном режиме. Сейчас два блока, как известно, выведены из эксплуатации. Четвертый блок в плановом ремонте. Третий работает на полной мощности", - добавил Лихачев. Это очень важный узел для энергетического снабжения Курского региона, отметил он.
"С учетом всех рисков, которые есть сегодня, станция живет нормальной жизнью, все идет по плану. Хотя, конечно, и на станции, и в городе общее настроение очень тревожное. Делается все необходимое для обеспечения жизни работников станции, жителей города (Курчатова - ред.) именно в этих условиях, фактически прифронтовых, если так можно выразиться в данном случае. И, конечно, наши ребята проявляют максимальное мужество. Но прилеты происходят", - сказал Лихачев.