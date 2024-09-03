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В КНР установили корпус реактора на Тяньваньской АЭС
В КНР установили корпус реактора на Тяньваньской АЭС - РИА Новости, 03.09.2024
В КНР установили корпус реактора на Тяньваньской АЭС
Один из важнейших этапов пройден на строительстве с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС - на его площадке в проектное положение установлен корпус... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:41
2024-09-03T13:41
2024-09-03T14:37
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один из важнейших этапов пройден на строительстве с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС - на его площадке в проектное положение установлен корпус ядерного реактора ВВЭР-1200, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."На восьмом энергоблоке АЭС "Тяньвань" в проектное положение установили корпус реактора", - говорится в сообщении.Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет более 331 тонны, был доставлен на строительную площадку в Китай в конце августа. После прохождения входного контроля оборудование прошло все стадии подготовки к установке в проектное положение."Установка корпуса реактора – высокоточная операция. Российские специалисты в данном технологическом процессе обеспечили техническую поддержку китайских партнеров. После завершения работ по монтажу всего крупногабаритного оборудования инженерам инжинирингового дивизиона предстоит осуществить шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования на блоке №8", – сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО "Атомстройэкспорт" Алексей Банник, слова которого приведены в сообщении.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс, атомстройэкспорт, китай, россия, космос - риа наука, в мире
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тяньваньская АЭС, Атомстройэкспорт, Китай, Россия, Космос - РИА Наука, В мире
В КНР установили корпус реактора на Тяньваньской АЭС
Корпус реактора установили на строящемся блоке №8 Тяньваньской АЭС в КНР