https://ria.ru/20240903/aes-1970186477.html

Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии

Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии - РИА Новости, 03.09.2024

Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии

Технический облик проекта малой АЭС для Монголии практически утвержден, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:20

2024-09-03T11:20

2024-09-03T13:13

ядерные технологии

улан-батор

москва

монголия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Технический облик проекта малой АЭС для Монголии практически утвержден, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу станцию будет эксплуатировать российская организация, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встреч с монгольскими партнерами в Улан-Баторе."Весной на (форуме) "Атомэкспо" в Сочи была подписана дорожная карта создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. Именно такая мощность от 220 до 330 мегаватт потребна монгольской стороне в регионе, в новой столице Новый Хархорум", - сказал Лихачев."Технический облик проекта мы практически утвердили и вчера состоялись такие многоуровневые переговоры с "Монатомом", с министерством энергетики, с совбезом Монголии", - добавил Лихачев.По его словам, ключевой вопрос - кадры. "Мы вчера очень подробно это обсуждали, и здесь наши монгольские друзья, конечно рассматривает возможность того, что может быть эксплуатирующей организацией этой станции на первом этапе даже будет российская организация", - отметил глава "Росатома"."Монголия не новичок, еще раз хочу подчеркнуть, как минимум в урановых технологиях, и нам есть о чем поработать вместе, чем поделиться", - добавил Лихачев.Диапазон мощностей от 220 до 330 МВт соответствует 4-6 энергоблокам с российской реакторной установкой РИТМ-200Н установленной электрической мощностью 55 МВт. Такие малые АЭС "Росатом" предлагает своим партнерам. В частности, в нынешнем году Россия и Узбекистан подписали первый в истории экспортный контракт на АЭС малой мощности в 330 МВт.

https://ria.ru/20240902/aes-1969938712.html

https://ria.ru/20240902/sanitarnaya_zona-1969876376.html

улан-батор

москва

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

улан-батор, москва, монголия