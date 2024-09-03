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Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
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Ядерные технологии
 
11:20 03.09.2024 (обновлено: 13:13 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/aes-1970186477.html
Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии
Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии - РИА Новости, 03.09.2024
Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии
Технический облик проекта малой АЭС для Монголии практически утвержден, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:20
2024-09-03T13:13
ядерные технологии
улан-батор
москва
монголия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Технический облик проекта малой АЭС для Монголии практически утвержден, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу станцию будет эксплуатировать российская организация, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встреч с монгольскими партнерами в Улан-Баторе."Весной на (форуме) "Атомэкспо" в Сочи была подписана дорожная карта создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. Именно такая мощность от 220 до 330 мегаватт потребна монгольской стороне в регионе, в новой столице Новый Хархорум", - сказал Лихачев."Технический облик проекта мы практически утвердили и вчера состоялись такие многоуровневые переговоры с "Монатомом", с министерством энергетики, с совбезом Монголии", - добавил Лихачев.По его словам, ключевой вопрос - кадры. "Мы вчера очень подробно это обсуждали, и здесь наши монгольские друзья, конечно рассматривает возможность того, что может быть эксплуатирующей организацией этой станции на первом этапе даже будет российская организация", - отметил глава "Росатома"."Монголия не новичок, еще раз хочу подчеркнуть, как минимум в урановых технологиях, и нам есть о чем поработать вместе, чем поделиться", - добавил Лихачев.Диапазон мощностей от 220 до 330 МВт соответствует 4-6 энергоблокам с российской реакторной установкой РИТМ-200Н установленной электрической мощностью 55 МВт. Такие малые АЭС "Росатом" предлагает своим партнерам. В частности, в нынешнем году Россия и Узбекистан подписали первый в истории экспортный контракт на АЭС малой мощности в 330 МВт.
https://ria.ru/20240902/aes-1969938712.html
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улан-батор
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улан-батор, москва, монголия
Ядерные технологии, Улан-Батор, Москва, Монголия
Лихачев рассказал о ходе согласования деталей проекта АЭС для Монголии

Лихачев: технический облик проекта малой АЭС для Монголии практически утвержден

© Фото : предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского "Атомэнергопроекта"Виртуальный пульт управления АЭС
Виртуальный пульт управления АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского "Атомэнергопроекта"
Виртуальный пульт управления АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Технический облик проекта малой АЭС для Монголии практически утвержден, ее намечено построить в районе Новый Хархорум, рассматривается возможность, что поначалу станцию будет эксплуатировать российская организация, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встреч с монгольскими партнерами в Улан-Баторе.
"Весной на (форуме) "Атомэкспо" в Сочи была подписана дорожная карта создания в Монголии малой модульной атомной электростанции. Именно такая мощность от 220 до 330 мегаватт потребна монгольской стороне в регионе, в новой столице Новый Хархорум", - сказал Лихачев.
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"Технический облик проекта мы практически утвердили и вчера состоялись такие многоуровневые переговоры с "Монатомом", с министерством энергетики, с совбезом Монголии", - добавил Лихачев.
По его словам, ключевой вопрос - кадры. "Мы вчера очень подробно это обсуждали, и здесь наши монгольские друзья, конечно рассматривает возможность того, что может быть эксплуатирующей организацией этой станции на первом этапе даже будет российская организация", - отметил глава "Росатома".
"Монголия не новичок, еще раз хочу подчеркнуть, как минимум в урановых технологиях, и нам есть о чем поработать вместе, чем поделиться", - добавил Лихачев.
Диапазон мощностей от 220 до 330 МВт соответствует 4-6 энергоблокам с российской реакторной установкой РИТМ-200Н установленной электрической мощностью 55 МВт. Такие малые АЭС "Росатом" предлагает своим партнерам. В частности, в нынешнем году Россия и Узбекистан подписали первый в истории экспортный контракт на АЭС малой мощности в 330 МВт.
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