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Зеленский признал правду об атаке на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:38 02.09.2024 (обновлено: 19:55 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1970082506.html
Зеленский признал правду об атаке на Курскую область
Зеленский признал правду об атаке на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024
Зеленский признал правду об атаке на Курскую область
Вторжение в Курскую область не облегчило положение ВСУ в Донбассе, где украинские военные попали в сложную ситуацию у Красноармейска (украинское название —... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T19:38
2024-09-02T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
курская область
красноармейск
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вторжение в Курскую область не облегчило положение ВСУ в Донбассе, где украинские военные попали в сложную ситуацию у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова передает "Укринформ"."Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — сказал Зеленский.Он также добавил, что главной целью Киева всегда был Донбасс.“Это всегда была главная цель – Донбасс &lt;…&gt; Двое суток там продвижений нет. Это то, что мне доложил главком", — уточнил Зеленский.Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html
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донбасс
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в мире, донбасс, курская область, красноармейск, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Курская область, Красноармейск, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Зеленский признал правду об атаке на Курскую область

Зеленский признал, что атака на Курскую область не помогла ВСУ в Донбассе

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вторжение в Курскую область не облегчило положение ВСУ в Донбассе, где украинские военные попали в сложную ситуацию у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова передает "Укринформ".
"Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — сказал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ
Вчера, 12:40
Он также добавил, что главной целью Киева всегда был Донбасс.
“Это всегда была главная цель – Донбасс <…> Двое суток там продвижений нет. Это то, что мне доложил главком", — уточнил Зеленский.
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКурская областьКрасноармейскВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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