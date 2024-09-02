https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1970082506.html

Зеленский признал правду об атаке на Курскую область

Зеленский признал правду об атаке на Курскую область - РИА Новости, 02.09.2024

Зеленский признал правду об атаке на Курскую область

Вторжение в Курскую область не облегчило положение ВСУ в Донбассе, где украинские военные попали в сложную ситуацию у Красноармейска (украинское название —... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:38

2024-09-02T19:38

2024-09-02T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

курская область

красноармейск

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Вторжение в Курскую область не облегчило положение ВСУ в Донбассе, где украинские военные попали в сложную ситуацию у Красноармейска (украинское название — Покровск) и Торецка, признал Владимир Зеленский. Его слова передает "Укринформ"."Что касается сложностей на Покровском и Торецком направлениях, то мы считаем, что курская операция также может повлиять на это. Может быть уменьшение обострения из-за уменьшения числа российских военных. Но пока там сложно", — сказал Зеленский.Он также добавил, что главной целью Киева всегда был Донбасс.“Это всегда была главная цель – Донбасс <…> Двое суток там продвижений нет. Это то, что мне доложил главком", — уточнил Зеленский.Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российские Вооруженные силы ставят сейчас под контроль территории в Донбассе не метрами, а квадратными километрами.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

https://ria.ru/20240902/bouz-1970006631.html

донбасс

курская область

красноармейск

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в мире, донбасс, курская область, красноармейск, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины