https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ

В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ - РИА Новости, 02.09.2024

В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ

Владимир Зеленский и Североатлантический альянс могут пойти на эскалацию против России из-за краха фронта ВСУ, считает профессор Хельсинкского университета и... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:40

2024-09-02T12:40

2024-09-02T16:21

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский и Североатлантический альянс могут пойти на эскалацию против России из-за краха фронта ВСУ, считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Опять же, у Зеленского и НАТО осталось мало вариантов: крайне безумная эскалация (удары по Москве и прочее) и инсценировка ядерной катастрофы, в которой обвинят Россию", — предупредил он, комментируя быстрое продвижение российских военных на востоке Украины.Он также указал, что, если руководство Украины и альянса решит пойти на такие меры, то они медлить не будут.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенные пункты Птичье и Выемка в ДНР. Кроме того, военнослужащие группировки "Центр" поразили формирования семи украинских бригад в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово в ДНР. Также они отразили восемь контратак штурмовых групп семи бригад.ВСУ потеряли до 560 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-миллиметровые САУ "Гвоздика" и пять 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

https://ria.ru/20240902/vsu-1969924203.html

https://ria.ru/20240902/sikorskiy-1969892697.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, финляндия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, политика