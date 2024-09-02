https://ria.ru/20240902/zaderzhanie-1969868660.html

Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали

Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали - РИА Новости, 02.09.2024

Устроившего стрельбу в центре Москвы задержали

Полицейские задержали возможного участника конфликта со стрельбой на Малой Бронной в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T00:17

2024-09-02T00:17

2024-09-02T01:39

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Полицейские задержали возможного участника конфликта со стрельбой на Малой Бронной в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.По информации ведомства, на Малой Бронной улице между гражданами произошел конфликт, в ходе которого было применено, предположительно, травматическое оружие. "Полицейскими был задержан один человек, который был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, остальные участники конфликта разыскиваются.Ранее прокуратура Москвы сообщила, что в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в котором применили, предположительно, травматическое оружие. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20240816/moskva-1966613956.html

https://ria.ru/20240901/draka-1969858615.html

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2024

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москва, происшествия