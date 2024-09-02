https://ria.ru/20240902/vybory-1970009511.html

Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре

Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре - РИА Новости, 02.09.2024

Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что глава государства Владимир Путин и в этот раз проголосует в электронноми формате, он делал... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:30

2024-09-02T15:30

2024-09-02T15:40

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что глава государства Владимир Путин и в этот раз проголосует в электронноми формате, он делал так в предыдущие годы."Мы с вами пока давайте будем исходить из того, что в предыдущие голосования президент использовал электронный способ, поэтому я не исключаю, что и в этот раз. Это удобно", - ответил Песков журналистам.В Единый день голосования с 6 по 8 сентября 2024 года в 83 регионах России пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех регионах главы будут избраны местными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия