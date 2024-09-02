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Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре - РИА Новости, 02.09.2024
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15:30 02.09.2024 (обновлено: 15:40 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/vybory-1970009511.html
Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре
Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре - РИА Новости, 02.09.2024
Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что глава государства Владимир Путин и в этот раз проголосует в электронноми формате, он делал... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:30
2024-09-02T15:40
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что глава государства Владимир Путин и в этот раз проголосует в электронноми формате, он делал так в предыдущие годы."Мы с вами пока давайте будем исходить из того, что в предыдущие голосования президент использовал электронный способ, поэтому я не исключаю, что и в этот раз. Это удобно", - ответил Песков журналистам.В Единый день голосования с 6 по 8 сентября 2024 года в 83 регионах России пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех регионах главы будут избраны местными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Песков не исключил, что Путин проголосует электронно на выборах в сентябре

Песков: Путин может проголосовать электронно, как он делал в предыдущие годы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает, что глава государства Владимир Путин и в этот раз проголосует в электронноми формате, он делал так в предыдущие годы.
"Мы с вами пока давайте будем исходить из того, что в предыдущие голосования президент использовал электронный способ, поэтому я не исключаю, что и в этот раз. Это удобно", - ответил Песков журналистам.
В Единый день голосования с 6 по 8 сентября 2024 года в 83 регионах России пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний. В 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в четырех регионах главы будут избраны местными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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