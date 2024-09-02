Явка избирателей на выборах в Азербайджане составила 37 процентов
Явка избирателей на парламентских выборах в Азербайджане составила 37 процентов
Выборы в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 2 сен – РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане составила 37%, заявил на пресс-конференции член Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) от Албании Петро Кочи.
"Представители организации наблюдали за процессом как в Центризбиркоме, так и на избирательных участках. Избирательный процесс был организован на высоком уровне. Мы встретились с председателем ЦИК и выразили нашу благодарность. Следует отметить, что явка избирателей составила 37%. Низкая явка наблюдается не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Чтобы повысить активность избирателей, необходимо увеличить количество политических дебатов", - сказал он.
В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и продлилось до 19:00 (18:00 мск). Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.
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