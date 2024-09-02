Рейтинг@Mail.ru
Явка избирателей на выборах в Азербайджане составила 37 процентов - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/vybory-1969899878.html
Явка избирателей на выборах в Азербайджане составила 37 процентов
Явка избирателей на выборах в Азербайджане составила 37 процентов - РИА Новости, 02.09.2024
Явка избирателей на выборах в Азербайджане составила 37 процентов
Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане составила 37%, заявил на пресс-конференции член Парламентской ассамблеи Организации... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T09:30
2024-09-02T09:30
в мире
азербайджан
албания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925887686_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_0f7f199e9177af1a765881cb73af1d79.jpg
БАКУ, 2 сен – РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане составила 37%, заявил на пресс-конференции член Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) от Албании Петро Кочи. "Представители организации наблюдали за процессом как в Центризбиркоме, так и на избирательных участках. Избирательный процесс был организован на высоком уровне. Мы встретились с председателем ЦИК и выразили нашу благодарность. Следует отметить, что явка избирателей составила 37%. Низкая явка наблюдается не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Чтобы повысить активность избирателей, необходимо увеличить количество политических дебатов", - сказал он. В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и продлилось до 19:00 (18:00 мск). Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.
https://ria.ru/20240810/azerbajdzhan-1965429907.html
азербайджан
албания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925887686_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b1338ef90982d86aa1f71c53b2c12c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, албания
В мире, Азербайджан, Албания
Явка избирателей на выборах в Азербайджане составила 37 процентов

Явка избирателей на парламентских выборах в Азербайджане составила 37 процентов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыборы в Азербайджане
Выборы в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Выборы в Азербайджане. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 сен – РИА Новости. Явка избирателей на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане составила 37%, заявил на пресс-конференции член Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) от Албании Петро Кочи.
"Представители организации наблюдали за процессом как в Центризбиркоме, так и на избирательных участках. Избирательный процесс был организован на высоком уровне. Мы встретились с председателем ЦИК и выразили нашу благодарность. Следует отметить, что явка избирателей составила 37%. Низкая явка наблюдается не только в Азербайджане, но и в других странах мира. Чтобы повысить активность избирателей, необходимо увеличить количество политических дебатов", - сказал он.
В Азербайджане 1 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Голосование началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск) и продлилось до 19:00 (18:00 мск). Правом голоса в стране обладают 6 миллионов 421 тысячи 960 человек. За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, которые избирались на пятилетний срок.
Здание парламента в Баку - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Азербайджане зарегистрировали 1052 кандидата в депутаты
10 августа, 20:37
 
В миреАзербайджанАлбания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала