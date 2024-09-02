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Дроны ВСУ стали чаще атаковать автомобили в Горловке, заявил мэр
Дроны ВСУ стали чаще атаковать автомобили в Горловке, заявил мэр - РИА Новости, 02.09.2024
Дроны ВСУ стали чаще атаковать автомобили в Горловке, заявил мэр
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что украинские войска в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:13
2024-09-02T18:13
2024-09-02T18:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько заявил в Telegram-канале, что украинские войска в последнее время все чаще атакуют гражданские автомобили при помощи беспилотных летательных аппаратов. "В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - говорится в сообщении мэра. Приходько призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", находящаяся под непрерывными атаками ВСУ, и планировать маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/gorlovka-1969984962.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия
Дроны ВСУ стали чаще атаковать автомобили в Горловке, заявил мэр
Мэр Горловки Приходько: ВСУ все чаще атакуют автомобили при помощи беспилотников