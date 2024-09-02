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ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку
ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку - РИА Новости, 02.09.2024
ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку
Город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области подверглись очередным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:21
2024-09-02T16:21
2024-09-02T16:21
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Город Шебекино и село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области подверглись очередным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Город Шебекино и село Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В городе Шебекино различные повреждения выявлены в 2 частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, хозпостройки и заборы, также перебит электропровод", - написал Гладков. Он добавил, что в городе на территории производственного предприятия повреждены фасад, кровля, остекление и оборудование в одном из помещений. В селе Новая Таволжанка в одном частном доме выбиты окна. "Также в результате прилётов снарядов в городе Шебекино загорелась сухая трава, в Новой Таволжанке — подстилка в лесном массиве. Сотрудниками МЧС производится тушение пожаров", - уточнил глава региона. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку
Гладков: Шебекино и Новая Таволжанка подверглись обстрелам со стороны ВСУ