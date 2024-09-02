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"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте - РИА Новости, 02.09.2024
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Солдаты Вооруженных сил Украины признают быструю потерю территорий на фронте, сообщает немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:19
2024-09-02T14:19
2024-09-02T17:07
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины признают быструю потерю территорий на фронте, сообщает немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."Украинские военные, с которыми я общаюсь, едва могут понять происходящую катастрофу. Территории иногда утрачиваются настолько быстро, как будто был отдан приказ отступать. Уже проведенные и запланированные ротации они также считают опасными для удержания фронта", — говорится в публикации журналиста.Репке также указал, что солдаты ВСУ уже "морально" готовятся к обороне города Днепра.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, днепр (город), украина, политика, германия
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Украина, Политика, Германия
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
Репке: солдаты ВСУ признают быструю потерю территорий на фронте