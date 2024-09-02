https://ria.ru/20240902/volodin-1969980594.html

Володин призвал увеличивать финансирование инженерных школ

Володин призвал увеличивать финансирование инженерных школ - РИА Новости, 02.09.2024

Володин призвал увеличивать финансирование инженерных школ

Необходимо создавать условия, в частности, увеличивать финансирование инженерных школ, чтобы на инженерные специальности приходили лучшие, заявил председатель... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:22

2024-09-02T14:22

2024-09-02T14:22

технологии

россия

германия

вячеслав володин

евгений москвичев

госдума рф

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Необходимо создавать условия, в частности, увеличивать финансирование инженерных школ, чтобы на инженерные специальности приходили лучшие, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев посетили Московский политехнический университет, где готовят специалистов для крупнейших компаний России в области автопрома, промышленности, IT и креативных индустрий, сообщается на сайте Госдумы. "Создание новых технологий обеспечивает конкурентоспособность России. Необходимо увеличивать финансирование инженерных школ, создавать условия, чтобы на инженерные специальности приходили лучшие: от этого зависит будущее нашей страны", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Спикер ГД подчеркнул, что такие успешные примеры, как доверенное вузу проектирование первого российского электромобиля, позволят повысить престиж инженерного образования и специальностей в России. Необходимо дополнительно выделять денежные средства на приобретение лабораторного оборудования для поддержки будущих инженеров, также отметил он. При этом, по словам Володина, развивая такие современные технологии, как создание электромобилей с электродвигателем, нельзя отказываться и от традиционных машин с бензиновыми и газовыми двигателями. "Нам отказываться от своих преимуществ нельзя. А наше преимущество - это нефть, газ. Просто переходить на автономный источник тока - это неправильно, потому что, если у нас есть свои нефть и газ, нам надо использовать их и создавать те машины, которые будут учитывать это преимущество", - отметил он. Запад, по словам председателя ГД, в рамках зеленой экономики призывает отказываться от нефти, газа, угля, что неразумно, ведь на примере Германии, можно увидеть, к чему это привело. Володин призвал не покупать у западных стран "то, что является у них конкурентоспособным, а у нас пока только "в зародыше". "У них цены взлетели, экономика стала неконкурентоспособной. Это, как правило, делают для того, чтобы свои преимущества продвинуть на рынке за счет таких красивых идей, ущемляя других, кто многого достиг, имея свои ресурсы, как наша страна", - подчеркнул Володин. Также он добавил, что западные страны используют нечестную конкуренцию, чтоб продвигать свою продукцию, и яркий пример этого - спорт, где было много направлений, по которым Россия добилась огромных результатов, показав, что страна является сверхконкурентноспособной, но Запад это не устроило, и количество олимпийских видов спорта стали расширять, "потому что те, кто хотел конкурировать с нами, не могли этого сделать". "Когда не могут через честную конкуренцию победить, в итоге запрещают. Мир должен быть многополярным и справедливым", — заключил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20240830/gosduma-1969538083.html

https://ria.ru/20240829/volodin-1969116657.html

https://ria.ru/20240901/volodin-1969779224.html

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технологии, россия, германия, вячеслав володин, евгений москвичев, госдума рф