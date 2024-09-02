https://ria.ru/20240902/volgograd-1970029901.html

Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой

Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой - РИА Новости, 02.09.2024

Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил присвоить школе №7 в Волгограде, которая открылась в этом году, имя композитора Александры Пахмутовой, РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:23

2024-09-02T16:23

2024-09-02T16:23

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

школа

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ВОЛГОГРАД, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил присвоить школе №7 в Волгограде, которая открылась в этом году, имя композитора Александры Пахмутовой, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. По информации властей, в понедельник Бочаров побывал в двух открывшихся школах-тысячниках в Волгограде и пообщался с педагогическими коллективами учебных заведений. "Глава области выступил с инициативой школе №7 присвоить имя нашей легендарной землячки Александры Николаевны Пахмутовой — всенародно любимого композитора, Героя Социалистического труда, народной артистки СССР, почетного гражданина Волгоградской области, почетного гражданина города-героя Волгограда", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что педагоги и родители школьников поддержали предложение губернатора. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.

https://ria.ru/20240625/volgograd-1955276766.html

https://ria.ru/20240807/kamyshin-1964637198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волгоград, андрей бочаров, школа