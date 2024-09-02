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Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой - РИА Новости, 02.09.2024
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Волгоградская область
 
16:23 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/volgograd-1970029901.html
Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой
Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой - РИА Новости, 02.09.2024
Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил присвоить школе №7 в Волгограде, которая открылась в этом году, имя композитора Александры Пахмутовой, РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:23
2024-09-02T16:23
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
школа
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ВОЛГОГРАД, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил присвоить школе №7 в Волгограде, которая открылась в этом году, имя композитора Александры Пахмутовой, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона. По информации властей, в понедельник Бочаров побывал в двух открывшихся школах-тысячниках в Волгограде и пообщался с педагогическими коллективами учебных заведений. "Глава области выступил с инициативой школе №7 присвоить имя нашей легендарной землячки Александры Николаевны Пахмутовой — всенародно любимого композитора, Героя Социалистического труда, народной артистки СССР, почетного гражданина Волгоградской области, почетного гражданина города-героя Волгограда", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что педагоги и родители школьников поддержали предложение губернатора. Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.
https://ria.ru/20240625/volgograd-1955276766.html
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волгоград, андрей бочаров, школа
Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров, Школа

Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой

CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) / Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время посещения двух открывшихся школ-тысячников в Волгограде
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время посещения двух открывшихся школ-тысячников в Волгограде - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) /
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил присвоить школе №7 в Волгограде, которая открылась в этом году, имя композитора Александры Пахмутовой, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По информации властей, в понедельник Бочаров побывал в двух открывшихся школах-тысячниках в Волгограде и пообщался с педагогическими коллективами учебных заведений.
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"Глава области выступил с инициативой школе №7 присвоить имя нашей легендарной землячки Александры Николаевны Пахмутовой — всенародно любимого композитора, Героя Социалистического труда, народной артистки СССР, почетного гражданина Волгоградской области, почетного гражданина города-героя Волгограда", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что педагоги и родители школьников поддержали предложение губернатора.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.
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