Новой школе в Волгограде присвоят имя Пахмутовой
CC BY 4.0 / Официальный портал Волгоградской области (cropped) / Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время посещения двух открывшихся школ-тысячников в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил присвоить школе №7 в Волгограде, которая открылась в этом году, имя композитора Александры Пахмутовой, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
По информации властей, в понедельник Бочаров побывал в двух открывшихся школах-тысячниках в Волгограде и пообщался с педагогическими коллективами учебных заведений.
"Глава области выступил с инициативой школе №7 присвоить имя нашей легендарной землячки Александры Николаевны Пахмутовой — всенародно любимого композитора, Героя Социалистического труда, народной артистки СССР, почетного гражданина Волгоградской области, почетного гражданина города-героя Волгограда", - говорится в сообщении администрации.
Отмечается, что педагоги и родители школьников поддержали предложение губернатора.
Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). Советский и российский композитор, на счету которой более 400 песен. Пахмутова – Герой Социалистического труда, народная артистка СССР, лауреат государственной премии РФ, двух государственных премий СССР и премии Ленинского комсомола, кавалер двух орденов Ленина и ордена святого апостола Андрея Первозванного.