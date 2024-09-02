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Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/vojska-1970101437.html
Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.09.2024
Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска атаковали территорию ДНР пять раз в понедельник, выпустив более десяти боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:00
2024-09-02T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию ДНР пять раз в понедельник, выпустив более десяти боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Донецка сообщил, что в поселке Александровка мужчина получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Ему оказана необходимая медицинская помощь. По данным главы региона, повреждения в результате обстрелов получили два жилых домостроения, а также школа и линия электропередачи в Центрально-Городском районе Горловки.
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Денис Пушилин
Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР

Пушилин: ВСУ в понедельник выпустили более десяти боеприпасов по территории ДНР

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ
Последствия атаки ВФУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию ДНР пять раз в понедельник, выпустив более десяти боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Ранее мэр Донецка сообщил, что в поселке Александровка мужчина получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Ему оказана необходимая медицинская помощь. По данным главы региона, повреждения в результате обстрелов получили два жилых домостроения, а также школа и линия электропередачи в Центрально-Городском районе Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкДенис Пушилин
 
 
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