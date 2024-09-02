https://ria.ru/20240902/vojska-1970101437.html

Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.09.2024

Украинские войска в понедельник пять раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска атаковали территорию ДНР пять раз в понедельник, выпустив более десяти боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:00

2024-09-02T22:00

2024-09-02T22:00

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Украинские войска атаковали территорию ДНР пять раз в понедельник, выпустив более десяти боеприпасов, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершено пять вооруженных атак, выпущено более 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Ранее мэр Донецка сообщил, что в поселке Александровка мужчина получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Ему оказана необходимая медицинская помощь. По данным главы региона, повреждения в результате обстрелов получили два жилых домостроения, а также школа и линия электропередачи в Центрально-Городском районе Горловки.

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, денис пушилин