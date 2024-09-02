https://ria.ru/20240902/vlasti-1970052575.html
Калининградские власти готовы предоставить жилье пострадавшим при пожаре
Калининградские власти готовы предоставить жилье пострадавшим при пожаре - РИА Новости, 02.09.2024
Калининградские власти готовы предоставить жилье пострадавшим при пожаре
Власти Калининграда готовы предоставить пострадавшим от пожара в многоэтажном доме жилье в маневренном фонде, сообщила глава администрации города Елена Дятлова. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:21
2024-09-02T17:21
2024-09-02T17:21
происшествия
жилье
калининград
елена дятлова
алексей беспрозванных
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969941786_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_323a6e79aa8007209711a42d6e021801.jpg
КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Власти Калининграда готовы предоставить пострадавшим от пожара в многоэтажном доме жилье в маневренном фонде, сообщила глава администрации города Елена Дятлова. "На месте пожара на Эпроновской разворачиваем работу оперативного штаба. В нём пострадавшие жители смогут получить необходимые консультации и помощь. В случае необходимости готовы всем нуждающимся предоставить кров над головой в маневренном фонде", - написала Дятлова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что пока на месте работают спасатели. После того, как они покинут объект, возможно будет оценить масштаб нанесённого огнём урона и спрогнозировать сроки подключения дома к инженерным коммуникациям. Пожар на крыше многоэтажного дома на улице Эпроновской в Калининграде начался около 11.00 (12.00 мск). Как сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание. По уточненной информации регионального МЧС, во время пожара эвакуирован 21 человек, 5 - спасены, в том числе 2 ребенка. Пожар полностью ликвидирован.
https://ria.ru/20240902/kaliningrad-1969961783.html
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969941786_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c01450302c61fd0e4af4e79a480ea973.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, калининград, елена дятлова, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Калининград, Елена Дятлова, Алексей Беспрозванных, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Калининградские власти готовы предоставить жилье пострадавшим при пожаре
Дятлова: власти Калининграда готовы предоставить пострадавшим от пожара жилье
КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости.
Власти Калининграда готовы предоставить пострадавшим от пожара в многоэтажном доме жилье в маневренном фонде, сообщила глава администрации города Елена Дятлова
.
"На месте пожара на Эпроновской разворачиваем работу оперативного штаба. В нём пострадавшие жители смогут получить необходимые консультации и помощь. В случае необходимости готовы всем нуждающимся предоставить кров над головой в маневренном фонде", - написала Дятлова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что пока на месте работают спасатели. После того, как они покинут объект, возможно будет оценить масштаб нанесённого огнём урона и спрогнозировать сроки подключения дома к инженерным коммуникациям.
Пожар на крыше многоэтажного дома на улице Эпроновской в Калининграде начался около 11.00 (12.00 мск). Как сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание.
По уточненной информации регионального МЧС, во время пожара эвакуирован 21 человек, 5 - спасены, в том числе 2 ребенка. Пожар полностью ликвидирован.