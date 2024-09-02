https://ria.ru/20240902/vlasti-1970052575.html

Калининградские власти готовы предоставить жилье пострадавшим при пожаре

Калининградские власти готовы предоставить жилье пострадавшим при пожаре - РИА Новости, 02.09.2024

Калининградские власти готовы предоставить жилье пострадавшим при пожаре

Власти Калининграда готовы предоставить пострадавшим от пожара в многоэтажном доме жилье в маневренном фонде, сообщила глава администрации города Елена Дятлова. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T17:21

2024-09-02T17:21

2024-09-02T17:21

происшествия

жилье

калининград

елена дятлова

алексей беспрозванных

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 2 сен — РИА Новости. Власти Калининграда готовы предоставить пострадавшим от пожара в многоэтажном доме жилье в маневренном фонде, сообщила глава администрации города Елена Дятлова. "На месте пожара на Эпроновской разворачиваем работу оперативного штаба. В нём пострадавшие жители смогут получить необходимые консультации и помощь. В случае необходимости готовы всем нуждающимся предоставить кров над головой в маневренном фонде", - написала Дятлова в своем Telegram-канале. Она уточнила, что пока на месте работают спасатели. После того, как они покинут объект, возможно будет оценить масштаб нанесённого огнём урона и спрогнозировать сроки подключения дома к инженерным коммуникациям. Пожар на крыше многоэтажного дома на улице Эпроновской в Калининграде начался около 11.00 (12.00 мск). Как сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Предварительная причина - короткое замыкание. По уточненной информации регионального МЧС, во время пожара эвакуирован 21 человек, 5 - спасены, в том числе 2 ребенка. Пожар полностью ликвидирован.

https://ria.ru/20240902/kaliningrad-1969961783.html

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происшествия, жилье, калининград, елена дятлова, алексей беспрозванных, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)