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ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 02.09.2024

ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T22:06

2024-09-02T22:06

2024-09-02T22:16

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "С целью вытеснения незаконных вооруженных формирований из горно-пустынных районов провинции Хомс ударами ВКС России поражены четыре пункта базирования боевиков", - говорится в сообщении.По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 три раза.

https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сирия, хомс (город), воздушно-космические силы россии, f-15se