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ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 02.09.2024
ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T22:06
2024-09-02T22:06
2024-09-02T22:16
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили четыре пункта базирования боевиков, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "С целью вытеснения незаконных вооруженных формирований из горно-пустынных районов провинции Хомс ударами ВКС России поражены четыре пункта базирования боевиков", - говорится в сообщении.По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10 три раза.
https://ria.ru/20240602/siriya-1950062626.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, хомс (город), воздушно-космические силы россии, f-15se
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Хомс (город), Воздушно-космические силы России, F-15SE
ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС России уничтожили четыре пункта базирования боевиков в провинции Хомс