Рейтинг@Mail.ru
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/vetnam-1969989201.html
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию - РИА Новости, 02.09.2024
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию
Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:33
2024-09-02T14:33
вьетнам
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151992/28/1519922856_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_7d1f72ea61093af51700b248e9628104.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Сункар Нурмагамбетов. "В конце августа Марию Дапирку этапировали в исправительное учреждение на территории Ростовской области для отбытия наказания", - сказал он, добавив, что семья Марии надеется на ее помилование. Уроженка Ростова-на-Дону Дапирка в 2013-2014 годах жила в Таиланде, работая в туристической компании. Там женщина познакомилась с гражданином Нигерии, который предложил ей выйти за него замуж. Жених и невеста отправились в 2014 году в Бразилию, а оттуда вернулись в Азию раздельно. Мария летела через Сингапур и Вьетнам. При пересадке в аэропорту Хошимина она была задержана, в чемодане россиянки обнаружили около 3 килограммов наркотиков, спрятанных в подарки, которые ее будущий муж передал с ней для своих родственников и друзей. После ареста девушки нигерийский жених перестал выходить на связь с Марией и ее родными. В 2018 году суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению за транспортировку крупной партии наркотиков. В начале августа текущего года генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что Дапирку передали РФ, в сопровождении конвоя ФСИН она вылетела в Москву. Как ранее сообщал источник РИА Новости, срок наказания Дапирки должен закончиться в конце января 2026 года. При этом уже в текущем году "у нее подходит срок на право условно-досрочного".
https://ria.ru/20240525/amsterdam-1948381670.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151992/28/1519922856_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4543ef4d03c313a9d6d920da95635608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вьетнам, россия, происшествия
Вьетнам, Россия, Происшествия
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию

Отбывавшую пожизненный срок во Вьетнаме россиянку Дапирку этапировали в колонию

© фото со страницы Марии Дапирки в соцсети "ВКонтакте"Мария Дапирка
Мария Дапирка - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© фото со страницы Марии Дапирки в соцсети "ВКонтакте"
Мария Дапирка. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.
«
"В конце августа Марию Дапирку этапировали в исправительное учреждение на территории Ростовской области для отбытия наказания", - сказал он, добавив, что семья Марии надеется на ее помилование.
Уроженка Ростова-на-Дону Дапирка в 2013-2014 годах жила в Таиланде, работая в туристической компании. Там женщина познакомилась с гражданином Нигерии, который предложил ей выйти за него замуж. Жених и невеста отправились в 2014 году в Бразилию, а оттуда вернулись в Азию раздельно. Мария летела через Сингапур и Вьетнам. При пересадке в аэропорту Хошимина она была задержана, в чемодане россиянки обнаружили около 3 килограммов наркотиков, спрятанных в подарки, которые ее будущий муж передал с ней для своих родственников и друзей. После ареста девушки нигерийский жених перестал выходить на связь с Марией и ее родными.
В 2018 году суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению за транспортировку крупной партии наркотиков. В начале августа текущего года генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что Дапирку передали РФ, в сопровождении конвоя ФСИН она вылетела в Москву.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, срок наказания Дапирки должен закончиться в конце января 2026 года. При этом уже в текущем году "у нее подходит срок на право условно-досрочного".
Ники Минаж - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Задержанную в Амстердаме Ники Минаж отпустили после уплаты штрафа
25 мая, 23:55
 
ВьетнамРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала