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Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию - РИА Новости, 02.09.2024
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию
Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T14:33
2024-09-02T14:33
2024-09-02T14:33
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Сункар Нурмагамбетов. "В конце августа Марию Дапирку этапировали в исправительное учреждение на территории Ростовской области для отбытия наказания", - сказал он, добавив, что семья Марии надеется на ее помилование. Уроженка Ростова-на-Дону Дапирка в 2013-2014 годах жила в Таиланде, работая в туристической компании. Там женщина познакомилась с гражданином Нигерии, который предложил ей выйти за него замуж. Жених и невеста отправились в 2014 году в Бразилию, а оттуда вернулись в Азию раздельно. Мария летела через Сингапур и Вьетнам. При пересадке в аэропорту Хошимина она была задержана, в чемодане россиянки обнаружили около 3 килограммов наркотиков, спрятанных в подарки, которые ее будущий муж передал с ней для своих родственников и друзей. После ареста девушки нигерийский жених перестал выходить на связь с Марией и ее родными. В 2018 году суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению за транспортировку крупной партии наркотиков. В начале августа текущего года генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что Дапирку передали РФ, в сопровождении конвоя ФСИН она вылетела в Москву. Как ранее сообщал источник РИА Новости, срок наказания Дапирки должен закончиться в конце января 2026 года. При этом уже в текущем году "у нее подходит срок на право условно-досрочного".
https://ria.ru/20240525/amsterdam-1948381670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вьетнам, россия, происшествия
Вьетнам, Россия, Происшествия
Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию
Отбывавшую пожизненный срок во Вьетнаме россиянку Дапирку этапировали в колонию
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Сункар Нурмагамбетов.
«
"В конце августа Марию Дапирку этапировали в исправительное учреждение на территории Ростовской области для отбытия наказания", - сказал он, добавив, что семья Марии надеется на ее помилование.
Уроженка Ростова-на-Дону Дапирка в 2013-2014 годах жила в Таиланде, работая в туристической компании. Там женщина познакомилась с гражданином Нигерии, который предложил ей выйти за него замуж. Жених и невеста отправились в 2014 году в Бразилию, а оттуда вернулись в Азию раздельно. Мария летела через Сингапур и Вьетнам. При пересадке в аэропорту Хошимина она была задержана, в чемодане россиянки обнаружили около 3 килограммов наркотиков, спрятанных в подарки, которые ее будущий муж передал с ней для своих родственников и друзей. После ареста девушки нигерийский жених перестал выходить на связь с Марией и ее родными.
В 2018 году суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению за транспортировку крупной партии наркотиков. В начале августа текущего года генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что Дапирку передали РФ, в сопровождении конвоя ФСИН она вылетела в Москву.
Как ранее сообщал источник РИА Новости, срок наказания Дапирки должен закончиться в конце января 2026 года. При этом уже в текущем году "у нее подходит срок на право условно-досрочного".