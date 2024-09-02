https://ria.ru/20240902/vetnam-1969989201.html

Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию

Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию - РИА Новости, 02.09.2024

Переданную из Вьетнама россиянку этапировали в ростовскую колонию

Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:33

2024-09-02T14:33

2024-09-02T14:33

вьетнам

россия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Марию Дапирку, которая отбывала во Вьетнаме пожизненный срок за нелегальный ввоз наркотиков, а в августе была передана РФ, этапировали в колонию на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости ее адвокат Сункар Нурмагамбетов. "В конце августа Марию Дапирку этапировали в исправительное учреждение на территории Ростовской области для отбытия наказания", - сказал он, добавив, что семья Марии надеется на ее помилование. Уроженка Ростова-на-Дону Дапирка в 2013-2014 годах жила в Таиланде, работая в туристической компании. Там женщина познакомилась с гражданином Нигерии, который предложил ей выйти за него замуж. Жених и невеста отправились в 2014 году в Бразилию, а оттуда вернулись в Азию раздельно. Мария летела через Сингапур и Вьетнам. При пересадке в аэропорту Хошимина она была задержана, в чемодане россиянки обнаружили около 3 килограммов наркотиков, спрятанных в подарки, которые ее будущий муж передал с ней для своих родственников и друзей. После ареста девушки нигерийский жених перестал выходить на связь с Марией и ее родными. В 2018 году суд Хошимина приговорил Дапирку к пожизненному заключению за транспортировку крупной партии наркотиков. В начале августа текущего года генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков сообщил РИА Новости, что Дапирку передали РФ, в сопровождении конвоя ФСИН она вылетела в Москву. Как ранее сообщал источник РИА Новости, срок наказания Дапирки должен закончиться в конце января 2026 года. При этом уже в текущем году "у нее подходит срок на право условно-досрочного".

https://ria.ru/20240525/amsterdam-1948381670.html

вьетнам

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вьетнам, россия, происшествия