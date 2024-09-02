https://ria.ru/20240902/veterany-1970073496.html

В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы

В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024

В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы

Юбилейной медалью к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне наградят более 20 тысяч ветеранов из Подмосковья, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T18:47

2024-09-02T18:47

2024-09-02T18:47

общество

московская область (подмосковье)

россия

людмила болатаева

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Юбилейной медалью к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне наградят более 20 тысяч ветеранов из Подмосковья, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "В Подмосковье юбилейной медалью к 80-летию Победы наградят свыше 20 тысяч ветеранов", - отметила Болатаева в своем Telegram-канале. Медалей к 80-летию Победы будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, следует из положения к указу президента России Владимира Путина. Документ был в понедельник размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

https://ria.ru/20240902/veteran-1969873809.html

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общество, московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)