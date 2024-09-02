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В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024
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18:47 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/veterany-1970073496.html
В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы
В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.09.2024
В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы
Юбилейной медалью к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне наградят более 20 тысяч ветеранов из Подмосковья, сообщила первый заместитель председателя... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:47
2024-09-02T18:47
общество
московская область (подмосковье)
россия
людмила болатаева
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Юбилейной медалью к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне наградят более 20 тысяч ветеранов из Подмосковья, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева. "В Подмосковье юбилейной медалью к 80-летию Победы наградят свыше 20 тысяч ветеранов", - отметила Болатаева в своем Telegram-канале. Медалей к 80-летию Победы будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, следует из положения к указу президента России Владимира Путина. Документ был в понедельник размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
https://ria.ru/20240902/veteran-1969873809.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, людмила болатаева, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Людмила Болатаева, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Подмосковье наградят более 20 тысяч ветеранов к 80-летию Победы

Более 20 тысяч ветеранов Подмосковья получат юбилейную медаль к 80-летию Победы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВетеран Великой Отечественной войны В. Я. Ткачев
Ветеран Великой Отечественной войны В. Я. Ткачев - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Юбилейной медалью к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне наградят более 20 тысяч ветеранов из Подмосковья, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
"В Подмосковье юбилейной медалью к 80-летию Победы наградят свыше 20 тысяч ветеранов", - отметила Болатаева в своем Telegram-канале.
Медалей к 80-летию Победы будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, следует из положения к указу президента России Владимира Путина. Документ был в понедельник размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Из Курского приграничья вывезли ветерана Великой Отечественной войны
Вчера, 02:15
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияЛюдмила БолатаеваВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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