Медали к 80-летию Победы получат ветераны войны, в том числе иностранцы
Медали к 80-летию Победы получат ветераны, в том числе иностранцы и партизаны
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНа военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне
На военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Медалей к 80-летию Победы будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, следует из положения к указу президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" награждаются: а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За победу над Японией", а также лица, имеющие удостоверение к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в документе.
Также юбилейной медали будут удостоены труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья", а также лица, имеющие знаки "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" либо удостоверение к медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".
Кроме того, медалью наградят лиц, проработавших с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
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"Награждаются... граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и награжденные государственными наградами СССР или РФ", - добавляется в положении.
Отмечается, что юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".