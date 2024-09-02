Рейтинг@Mail.ru
Медали к 80-летию Победы получат ветераны войны, в том числе иностранцы - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 02.09.2024 (обновлено: 17:59 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/veterany-1970059002.html
Медали к 80-летию Победы получат ветераны войны, в том числе иностранцы
Медали к 80-летию Победы получат ветераны войны, в том числе иностранцы - РИА Новости, 02.09.2024
Медали к 80-летию Победы получат ветераны войны, в том числе иностранцы
Медалей к 80-летию Победы будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T17:43
2024-09-02T17:59
общество
справки
ссср
германия
россия
владимир путин
снг
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453095_0:62:2882:1683_1920x0_80_0_0_cafce460005184105038c7c19dc160a9.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Медалей к 80-летию Победы будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, следует из положения к указу президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. "Юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" награждаются: а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За победу над Японией", а также лица, имеющие удостоверение к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в документе. Также юбилейной медали будут удостоены труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья", а также лица, имеющие знаки "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" либо удостоверение к медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов". Кроме того, медалью наградят лиц, проработавших с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. "Награждаются... граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и награжденные государственными наградами СССР или РФ", - добавляется в положении. Отмечается, что юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
https://ria.ru/20240620/putin-1954150488.html
https://ria.ru/20240518/pobeda-1946857498.html
ссср
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949453095_195:0:2687:1869_1920x0_80_0_0_76ab7fadd01b0190326940f25c66120a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, справки, ссср, германия, россия, владимир путин, снг, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Справки, СССР, Германия, Россия, Владимир Путин, СНГ, Великая Отечественная война (1941-1945)
Медали к 80-летию Победы получат ветераны войны, в том числе иностранцы

Медали к 80-летию Победы получат ветераны, в том числе иностранцы и партизаны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНа военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне
На военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
На военном параде на Красной площади в честь Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Медалей к 80-летию Победы будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, следует из положения к указу президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Юбилейной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" награждаются: а) военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За победу над Японией", а также лица, имеющие удостоверение к медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" либо удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - говорится в документе.
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
20 июня, 09:08
Также юбилейной медали будут удостоены труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", "За оборону Ленинграда", "За оборону Москвы", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", "За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья", а также лица, имеющие знаки "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда" либо удостоверение к медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов".
Кроме того, медалью наградят лиц, проработавших с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее полугода, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
«
"Награждаются... граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и награжденные государственными наградами СССР или РФ", - добавляется в положении.
Отмечается, что юбилейная медаль "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" носится на левой стороне груди и располагается после медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Парадные расчеты на военном параде на Красной площади в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Правительство утвердило план подготовки празднования 80-й годовщины Победы
18 мая, 11:30
 
ОбществоСправкиСССРГерманияРоссияВладимир ПутинСНГВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала