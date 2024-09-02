https://ria.ru/20240902/veteran-1969895461.html

Ветерана войны из курского приграничья доставили в Железногорск

Ветерана войны из курского приграничья доставили в Железногорск - РИА Новости, 02.09.2024

Ветерана войны из курского приграничья доставили в Железногорск

Ветерана Великой Отечественной войны 96-летнюю Тамару Левченко, вывезенную накануне из зоны боевых действий на границе в Курской области, доставили в больницу в РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:51

2024-09-02T08:51

2024-09-02T08:51

железногорск

курская область

рыльск

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны 96-летнюю Тамару Левченко, вывезенную накануне из зоны боевых действий на границе в Курской области, доставили в больницу в Железногорске, сообщила РИА Новости волонтер Мария Скроб. "Бабушку отвезли в Железногорск в больницу", - сообщила РИА Новости Скроб. Из города Рыльска, куда Левченко сначала доставили волонтеры, в Железногорск ветерана вывозили на машине скорой помощи. Сначала ее оставили в больнице в Рыльске, так как ей нужно было срочное медицинское обследование, а везти на дальнее расстояние на обычном транспорте волонтёры не хотели рисковать. После обследования её доставили в Железногорск. Рыльск и Железногорск - крупные райцентры в Курской области. По словам Марии Скроб, самочувствие у бабушки нормальное, сейчас власти и волонтеры ищут ее родственников. В воскресенье команда курских волонтеров вывезла 96-летнюю Тамару Левченко из райцентра Коренево, который находится близко к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается обстрелам ВСУ. Левченко долго отказывалась оттуда выезжать, волонтеры несколько недель навещали ее, привозили продукты и лекарства, уговаривали уехать. Согласилась она только после того, как украинский снаряд разорвался около ее дома. В Рыльске Левченко обследовали военные врачи. У Левченко есть удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Про нее известно, что в войну ее отца забрали на фронт, позже он пропал без вести. Сама Тамара работала на колхозных полях, ухаживала за коровами, жизнь тогда была очень тяжёлой и голодной. По сообщениям местной прессы, Левченко имеет также звания "Ветеран труда" и "Труженик тыла", медаль "Победителя соцсоревнований". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240831/miroshnik-1969602645.html

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967454726.html

https://ria.ru/20240902/kurskaya_oblast-1969881635.html

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рыльск

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Курские волонтеры об эвакуации 96-летней жительницы Коренево Курские волонтеры рассказали РИА Новости, как на руках эвакуировали 96-летнюю жительницу Коренево. Тамара Левченко - ветеран Великой Отечественной войны, она до последнего отказывалась уезжать. Волонтёры возили ей продукты и лекарства. Однако после обострения ситуации в посёлке и взрыва снаряда у её дома Левченко согласилась на переезд. Сейчас она в больнице. 2024-09-02T08:51 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

железногорск , курская область, рыльск, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество