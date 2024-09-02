Ветерана войны из курского приграничья доставили в Железногорск
Ветерана войны из курского приграничья Тамару Левченко доставили в Железногорск
КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны 96-летнюю Тамару Левченко, вывезенную накануне из зоны боевых действий на границе в Курской области, доставили в больницу в Железногорске, сообщила РИА Новости волонтер Мария Скроб.
"Бабушку отвезли в Железногорск в больницу", - сообщила РИА Новости Скроб.
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Из города Рыльска, куда Левченко сначала доставили волонтеры, в Железногорск ветерана вывозили на машине скорой помощи. Сначала ее оставили в больнице в Рыльске, так как ей нужно было срочное медицинское обследование, а везти на дальнее расстояние на обычном транспорте волонтёры не хотели рисковать. После обследования её доставили в Железногорск.
Рыльск и Железногорск - крупные райцентры в Курской области.
По словам Марии Скроб, самочувствие у бабушки нормальное, сейчас власти и волонтеры ищут ее родственников.
В воскресенье команда курских волонтеров вывезла 96-летнюю Тамару Левченко из райцентра Коренево, который находится близко к линии боевого соприкосновения и постоянно подвергается обстрелам ВСУ. Левченко долго отказывалась оттуда выезжать, волонтеры несколько недель навещали ее, привозили продукты и лекарства, уговаривали уехать. Согласилась она только после того, как украинский снаряд разорвался около ее дома.
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В Рыльске Левченко обследовали военные врачи.
У Левченко есть удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Про нее известно, что в войну ее отца забрали на фронт, позже он пропал без вести. Сама Тамара работала на колхозных полях, ухаживала за коровами, жизнь тогда была очень тяжёлой и голодной. По сообщениям местной прессы, Левченко имеет также звания "Ветеран труда" и "Труженик тыла", медаль "Победителя соцсоревнований".
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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