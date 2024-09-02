https://ria.ru/20240902/veteran-1969873809.html

Из Курского приграничья вывезли ветерана Великой Отечественной войны

Из Курского приграничья вывезли ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 02.09.2024

Из Курского приграничья вывезли ветерана Великой Отечественной войны

Курские волонтёры вывезли из райцентра Коренево 96-летнюю Тамару Левченко, имеющую удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T02:15

2024-09-02T02:15

2024-09-02T03:05

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КУРСК, 2 сен - РИА Новости. Курские волонтёры вывезли из райцентра Коренево 96-летнюю Тамару Левченко, имеющую удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, сообщила РИА Новости волонтер Мария Скроб. "Сегодня вывезли из Коренево 96-летнюю Тамару Левченко. Сейчас она в больнице в Рыльске, ее прокапывают, но там ее оставить нет возможности, так что решается, в какую больницу ее определить", - рассказала Скроб. По ее словам, волонтеры несколько недель навещали Левченко в опасном селе, которое регулярно подвергается обстрелам ВСУ, отвозили ей продукты и лекарства, однако уезжать она отказывалась. Только сейчас, когда обстановка в Коренево стала совсем опасной и один из снарядов взорвался рядом с ее домом, она согласилась на переезд. "Сейчас только, после взрыва возле ее дома. Ребята подождали (пока станет спокойнее - ред.) и просто рванули на свой страх и риск. Вынесли на руках ее", - рассказала волонтер. Сейчас волонтеры ищут, в какую больницу вывезти Левченко из Рыльска. "Ей нужна больница или госпиталь, это однозначно. Ее нужно обследовать", - отметила она. У Левченко есть удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. О себе Скроб рассказала, что сама является уроженкой этого района, там до сих пор живут ее близкие родственники, а сейчас она живет в Курске. Когда в области начались боевые действия, Скроб создала группу в соцсетях, объединяющую волонтеров, готовых вывозить земляков из зоны боевых действий. "Сейчас у нас около 30 человек занимаются этим опасным делом", - рассказала она РИА Новости. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7,8 тысячи военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240822/putin-1967812221.html

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240901/pravitelstvo-1969829059.html

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество