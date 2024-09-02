https://ria.ru/20240902/vena-1970068324.html

На окраине Вены вспыхнул лесной пожар

На окраине Вены вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 02.09.2024

На окраине Вены вспыхнул лесной пожар

Около 20 домов в районе Генсерндорф-Зюд федеральной земли Нижняя Австрия были эвакуированы в понедельник из-за разгоревшегося лесного пожара, сообщил... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T19:38

2024-09-02T19:38

2024-09-02T20:26

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ВЕНА, 2 сен - РИА Новости. Около 20 домов в районе Генсерндорф-Зюд федеральной земли Нижняя Австрия были эвакуированы в понедельник из-за разгоревшегося лесного пожара, сообщил австрийский телеканал OE24 со ссылкой на районные власти."Около 20 домов были эвакуированы из-за сильного задымления", - отметил телеканал, ссылаясь на главу округа Георга Шикера. Отмечается, что пламя удалось взять под контроль.По словам представителя полиции Штефана Лойдля, пламя распространилось на жилой массив в районе Генсерндорф-Зюд. В тушении были задействованы 33 пожарные бригады, насчитывающие около 230 человек и 51 автомобиль.Уточняется, что в понедельник днем начался полевой пожар, затем он перешел в лесной пожар к юго-востоку от Генсерндорфа. По словам Шикера, затронута площадь от 12 до 15 гектаров.Огонь удалось локализовать, но работы по тушению продолжаются. Отмечается, что ветер осложнил борьбу с огнем.

https://ria.ru/20240824/pozhar-1968291270.html

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в мире, австрия, вена