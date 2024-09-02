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Британия ввела санкции против подразделения КСИР и трех граждан Ирана - РИА Новости, 02.09.2024
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18:04 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/velikobritanija-1970064839.html
Британия ввела санкции против подразделения КСИР и трех граждан Ирана
Британия ввела санкции против подразделения КСИР и трех граждан Ирана - РИА Новости, 02.09.2024
Британия ввела санкции против подразделения КСИР и трех граждан Ирана
Великобритания ввела санкции против подразделения сил специального назначения "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и трёх граждан... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T18:04
2024-09-02T18:04
в мире
иран
великобритания
израиль
корпус стражей исламской революции
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против подразделения сил специального назначения "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и трёх граждан Ирана, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства. "Подразделение 700 сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", - говорится в обновленном санкционном списке. По заявлению британских властей, основанием для введения ограничительных мер стало "участие во враждебной деятельности вооруженной группировки, поддерживаемой правительством Ирана," посредством действий, которые направлены на дестабилизацию Великобритании или другой страны. Помимо этого, под санкции попал командир 340-ого подразделения КСИР Хамид Фазели за поддержку вооруженных группировок в дестабилизации Израиля. Вместе с ним в санкционный список были включены еще два гражданина Ирана - Абдольфатах Ахвазиан и Бехнам Шахрияри, причиной также была названа деятельность по дестабилизации других стран.
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в мире, иран, великобритания, израиль, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Великобритания, Израиль, Корпус стражей исламской революции
Британия ввела санкции против подразделения КСИР и трех граждан Ирана

Великобритания ввела санкции против 700 сил "Аль-Кудс" и трех граждан Ирана

© AP Photo / Alberto PezzaliРезиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Alberto Pezzali
Резиденциия премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против подразделения сил специального назначения "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и трёх граждан Ирана, следует из документа, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.
"Подразделение 700 сил "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции", - говорится в обновленном санкционном списке.
По заявлению британских властей, основанием для введения ограничительных мер стало "участие во враждебной деятельности вооруженной группировки, поддерживаемой правительством Ирана," посредством действий, которые направлены на дестабилизацию Великобритании или другой страны.
Помимо этого, под санкции попал командир 340-ого подразделения КСИР Хамид Фазели за поддержку вооруженных группировок в дестабилизации Израиля. Вместе с ним в санкционный список были включены еще два гражданина Ирана - Абдольфатах Ахвазиан и Бехнам Шахрияри, причиной также была названа деятельность по дестабилизации других стран.
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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3 августа, 15:18
 
В миреИранВеликобританияИзраильКорпус стражей исламской революции
 
 
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