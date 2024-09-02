Рейтинг@Mail.ru
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/vef-1969952383.html
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:16
2024-09-02T12:16
малайзия
россия
владивосток
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924982_0:125:3341:2004_1920x0_80_0_0_b07d1c104921afa98c7ea6c2e5224026.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материалах Росконгресса. "Анвар Ибрагим намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, подчеркивая независимую позицию своей страны, которая "не испытывает вражды ни к кому". Зато совершенно точно испытывает теплые чувства по отношению к России", - отмечается в сообщении. ВЭФ-2024 пройдет во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html
малайзия
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924982_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_9825e6293465fdecd2b62065717165a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, россия, владивосток, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ

Росконгресс: премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в ВЭФ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материалах Росконгресса.
"Анвар Ибрагим намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, подчеркивая независимую позицию своей страны, которая "не испытывает вражды ни к кому". Зато совершенно точно испытывает теплые чувства по отношению к России", - отмечается в сообщении.
ВЭФ-2024 пройдет во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Баннер в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек
11:09
 
МалайзияРоссияВладивостокВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала