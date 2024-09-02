https://ria.ru/20240902/vef-1969952383.html

Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ

Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024

Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T12:16

2024-09-02T12:16

2024-09-02T12:16

малайзия

россия

владивосток

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924982_0:125:3341:2004_1920x0_80_0_0_b07d1c104921afa98c7ea6c2e5224026.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материалах Росконгресса. "Анвар Ибрагим намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, подчеркивая независимую позицию своей страны, которая "не испытывает вражды ни к кому". Зато совершенно точно испытывает теплые чувства по отношению к России", - отмечается в сообщении. ВЭФ-2024 пройдет во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html

малайзия

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

малайзия, россия, владивосток, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)