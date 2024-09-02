https://ria.ru/20240902/vef-1969952383.html
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 02.09.2024
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ
Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T12:16
2024-09-02T12:16
2024-09-02T12:16
малайзия
россия
владивосток
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, говорится в материалах Росконгресса. "Анвар Ибрагим намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на ВЭФ, чтобы обсудить экономическое сотрудничество, подчеркивая независимую позицию своей страны, которая "не испытывает вражды ни к кому". Зато совершенно точно испытывает теплые чувства по отношению к России", - отмечается в сообщении. ВЭФ-2024 пройдет во Владивостоке в Приморском крае с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, владивосток, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Премьер Малайзии примет участие в ВЭФ
Росконгресс: премьер Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в ВЭФ