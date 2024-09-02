Подготовка к ВЭФ-2024

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.
В мероприятии примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
В мероприятии примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.
На Форуме будут подписаны договоры, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами.
На Форуме будут подписаны договоры, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами.
Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.
Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин также выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Президент России Владимир Путин также выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.
На форуме президенту представят новые территории опережающего развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На форуме президенту представят новые территории опережающего развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Около ста мероприятий запланировано в рамках деловой программы, она опубликована на официальном сайте форума.
Около ста мероприятий запланировано в рамках деловой программы, она опубликована на официальном сайте форума.
Главная тема мероприятия – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".
Главная тема мероприятия – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".
Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".
Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".
Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Его организаторы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать.
Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Его организаторы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать.
На фото: отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
На фото: отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Уточняется, что события блока "Новые контуры международного сотрудничества" будут посвящены дальнейшему развитию интеграционных объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС, вопросам энергетического перехода, промышленного майнинга и модернизации инфраструктуры.
Уточняется, что события блока "Новые контуры международного сотрудничества" будут посвящены дальнейшему развитию интеграционных объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС, вопросам энергетического перехода, промышленного майнинга и модернизации инфраструктуры.
В рамках мероприятий блока "Финансовая система ценностей" рассмотрят процесс перехода России к углеродной нейтральности, совершенствование механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, а также особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР.
В рамках мероприятий блока "Финансовая система ценностей" рассмотрят процесс перехода России к углеродной нейтральности, совершенствование механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, а также особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР.
Среди ключевых тем направления "Люди, образование и патриотизм" будет привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах, формирование кадрового потенциала, в том числе с помощью программы "Муравьев-Амурский 2030".
Среди ключевых тем направления "Люди, образование и патриотизм" будет привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах, формирование кадрового потенциала, в том числе с помощью программы "Муравьев-Амурский 2030".