Рейтинг@Mail.ru
Подготовка к ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 02.09.2024 (обновлено: 17:15 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/vef-1969926824.html
Подготовка к ВЭФ-2024
Подготовка к ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024
Подготовка к ВЭФ-2024
Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T16:35
2024-09-02T17:15
фото
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
дальневосточный федеральный университет
экономика
дальний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924668_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_df61564d9cdbdff6de780333ecaeb25e.jpg
Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте Ria.ru.
владивосток
дальний восток
россия
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969924668_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_d8f9ebc154108e6c69b0fb3c8c016984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток, дальневосточный федеральный университет, экономика, дальний восток, россия, атр
Фото, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Экономика, Дальний Восток, Россия, АТР

Подготовка к ВЭФ-2024

Читать ria.ru в
Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Эмблема ВЭФ в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке

Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В мероприятии примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.

Вид на кампус ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке

В мероприятии примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На Форуме будут подписаны договоры, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами.

Девушки на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке

На Форуме будут подписаны договоры, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на Океанском проспекте во Владивостоке

Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин также выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Баннеры с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке

Президент России Владимир Путин также выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На форуме президенту представят новые территории опережающего развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке

На форуме президенту представят новые территории опережающего развития, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Около ста мероприятий запланировано в рамках деловой программы, она опубликована на официальном сайте форума.

Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024

Около ста мероприятий запланировано в рамках деловой программы, она опубликована на официальном сайте форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Главная тема мероприятия – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".

Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 в аэропорту Владивостока

Главная тема мероприятия – "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Прохожие в кампусе ДВФУ в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке

Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Его организаторы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать.

Центр аккредитации Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке

Форум становится площадкой для упрочения связей с дружественными странами. Его организаторы открыты для инвесторов и готовы с ними сотрудничать.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивосток

На фото: отдыхающие на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Уточняется, что события блока "Новые контуры международного сотрудничества" будут посвящены дальнейшему развитию интеграционных объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС, вопросам энергетического перехода, промышленного майнинга и модернизации инфраструктуры.

Баннер с символикой Восточного экономического форума (ВЭФ) - 2024 во Владивостоке

Уточняется, что события блока "Новые контуры международного сотрудничества" будут посвящены дальнейшему развитию интеграционных объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС, вопросам энергетического перехода, промышленного майнинга и модернизации инфраструктуры.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках мероприятий блока "Финансовая система ценностей" рассмотрят процесс перехода России к углеродной нейтральности, совершенствование механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, а также особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР.

Баннеры в преддверии Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

В рамках мероприятий блока "Финансовая система ценностей" рассмотрят процесс перехода России к углеродной нейтральности, совершенствование механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности, а также особенности международного коммерческого арбитража в странах АТР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Среди ключевых тем направления "Люди, образование и патриотизм" будет привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах, формирование кадрового потенциала, в том числе с помощью программы "Муравьев-Амурский 2030".

Девушка на набережной бухты Аякс в кампусе ДВФУ на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке

Среди ключевых тем направления "Люди, образование и патриотизм" будет привлечение талантливой молодежи и создание условий для их развития в регионах, формирование кадрового потенциала, в том числе с помощью программы "Муравьев-Амурский 2030".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ФотоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)ВладивостокДальневосточный федеральный университетЭкономикаДальний ВостокРоссияАТР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала