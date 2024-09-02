https://ria.ru/20240902/vef-1969926824.html

Подготовка к ВЭФ-2024

Подготовка к ВЭФ-2024 - РИА Новости, 02.09.2024

Подготовка к ВЭФ-2024

Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T16:35

2024-09-02T16:35

2024-09-02T17:15

фото

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

экономика

дальний восток

россия

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Во Владивостоке завершается подготовка к открытию Восточного экономического форума. Обстановка в городе накануне одного из главных событий года — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

дальний восток

россия

атр

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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