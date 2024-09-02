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В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек - РИА Новости, 02.09.2024
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11:09 02.09.2024 (обновлено: 11:21 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек - РИА Новости, 02.09.2024
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек
Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:09
2024-09-02T11:21
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
фонд "росконгресс"
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс".Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс."‎В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. На Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами", - говорится в релизе.Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества."Широкое международное представительство подтверждает, что ВЭФ востребован и продуктивен. Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень и позволит выработать конкретные решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока"‎, – приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.
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вэф — 2024 (восточный экономический форум) , фонд "росконгресс", экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Фонд "Росконгресс", Экономика
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек

В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс".
Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.
Баннер в преддверии Восточного экономического форума в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"‎В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. На Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами", - говорится в релизе.
Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.
"Широкое международное представительство подтверждает, что ВЭФ востребован и продуктивен. Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень и позволит выработать конкретные решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока"‎, – приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.
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ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Фонд "Росконгресс"Экономика
 
 
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