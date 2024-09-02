https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html

В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек

В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек - РИА Новости, 02.09.2024

В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек

Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T11:09

2024-09-02T11:09

2024-09-02T11:21

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

фонд "росконгресс"

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс".Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс."‎В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. На Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами", - говорится в релизе.Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества."Широкое международное представительство подтверждает, что ВЭФ востребован и продуктивен. Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень и позволит выработать конкретные решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока"‎, – приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.

https://ria.ru/20240902/vladivostok-1969894337.html

https://ria.ru/20240830/filmy-1969366215.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

вэф — 2024 (восточный экономический форум) , фонд "росконгресс", экономика