https://ria.ru/20240902/vef-1969923158.html
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек - РИА Новости, 02.09.2024
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек
Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T11:09
2024-09-02T11:09
2024-09-02T11:21
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
фонд "росконгресс"
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс".Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс."В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. На Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами", - говорится в релизе.Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества."Широкое международное представительство подтверждает, что ВЭФ востребован и продуктивен. Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень и позволит выработать конкретные решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока", – приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова.
https://ria.ru/20240902/vladivostok-1969894337.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф — 2024 (восточный экономический форум) , фонд "росконгресс", экономика
ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Фонд "Росконгресс", Экономика
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек
В ВЭФ-2024 примут участие более шести тысяч человек из 76 стран и территорий
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более шести тысяч человек из 76 стран и территорий примут участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2024, сообщает фонд "Росконгресс".
Восточный экономический форум-2024 состоится 3–6 сентября во Владивостоке
на площадке Дальневосточного федерального университета
. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс
.
"В мероприятиях ВЭФ-2024 ожидается участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. На Форуме будут подписаны значимые соглашения, направленные на развитие сотрудничества компаний, ведомств и регионов Российской Федерации, в том числе с иностранными партнерами", - говорится в релизе.
Соглашения в том числе затронут такие направления, как реализация инвестпроектов, развитие торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.
"Широкое международное представительство подтверждает, что ВЭФ востребован и продуктивен. Убежден, деловая активность на полях Форума выведет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на новый уровень и позволит выработать конкретные решения для раскрытия экономического потенциала российского Дальнего Востока", – приводятся слова советника президента РФ
, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова
.