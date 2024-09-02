https://ria.ru/20240902/ukraina-1970017460.html

ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО

ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО - РИА Новости, 02.09.2024

ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО

ФСБ сообщила о задержании россиянина, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T15:57

2024-09-02T15:57

2024-09-02T16:19

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании россиянина, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму, сообщили в спецслужбе."ФСБ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС России", — отметили в ведомстве.У задержанного изъяли средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, полностью изобличающую его преступную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240704/gosizmena-1957355042.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Керчи, передававшего на Украину данные о российской ПВО Житель Керчи, передававший на Украину данные о российской ПВО, дал признательные показания. Видео публикует ФСБ. 2024-09-02T15:57 true PT1M13S

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Варвара Скокшина

украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия