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ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО - РИА Новости, 02.09.2024
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15:57 02.09.2024 (обновлено: 16:19 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ukraina-1970017460.html
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО - РИА Новости, 02.09.2024
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО
ФСБ сообщила о задержании россиянина, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму, сообщили в... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T15:57
2024-09-02T16:19
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании россиянина, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму, сообщили в спецслужбе."ФСБ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС России", — отметили в ведомстве.У задержанного изъяли средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, полностью изобличающую его преступную деятельность. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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Задержание жителя Керчи, передававшего на Украину данные о российской ПВО
Житель Керчи, передававший на Украину данные о российской ПВО, дал признательные показания. Видео публикует ФСБ.
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украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу Украине данных о дислокации ПВО

ФСБ задержала россиянина, собиравшего для Украины данные о ПВО в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ФСБ сообщила о задержании россиянина, осуществлявшего по заданию спецслужб Украины сбор и передачу сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму, сообщили в спецслужбе.
«
"ФСБ в результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, житель Керчи 2001 года рождения, инициативно установивший контакт с представителями спецслужб Украины, по заданию которых осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Республики Крым средств противовоздушной обороны ВС России", — отметили в ведомстве.
У задержанного изъяли средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, полностью изобличающую его преступную деятельность.
Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа.
Злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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