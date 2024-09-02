https://ria.ru/20240902/ukraina-1969974101.html

На Украине задержали четырех подозреваемых в поджоге автомобилей военных

На Украине задержали четырех подозреваемых в поджоге автомобилей военных - РИА Новости, 02.09.2024

На Украине задержали четырех подозреваемых в поджоге автомобилей военных

Четыре человека задержаны на Украине, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщили в понедельник в СБУ. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:37

2024-09-02T13:37

2024-09-02T13:37

в мире

украина

херсон

одесса

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Четыре человека задержаны на Украине, которые подозреваются в поджоге автомобилей военнослужащих ВСУ, сообщили в понедельник в СБУ. "В результате спецоперации в Херсоне, Одессе и Николаеве задержан организатор и трое участников преступной группы... Они поджигали служебные авто сил обороны. Приоритетными целями были военные пикапы, которые вовлечены в выполнение боевых задач", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным службы безопасности, задержанные подожгли пять автомобилей ВСУ. При обысках у них были изъяты автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5. Подозреваемых обвиняют в нарушении статьи "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Им грозит до 8 лет тюрьмы. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969003033.html

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

украина

херсон

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, херсон, одесса, вооруженные силы украины, служба безопасности украины