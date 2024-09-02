https://ria.ru/20240902/ukraina-1969971659.html

На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов

На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов - РИА Новости, 02.09.2024

На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов

Более 1,6 тысячи граждан пожаловались уполномоченному Верховной рады по правам человека на действия сотрудников военкоматов, сообщает издание "Украинская... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T13:28

2024-09-02T13:28

2024-09-02T13:28

в мире

украина

дмитрий лубинец

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 1,6 тысячи граждан пожаловались уполномоченному Верховной рады по правам человека на действия сотрудников военкоматов, сообщает издание "Украинская правда". "За первые восемь месяцев 2024 года уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан относительно нарушений их прав работниками ТЦК (военкоматов – ред.). За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше – 561", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240830/draka-1969486413.html

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в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины