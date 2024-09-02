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На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов - РИА Новости, 02.09.2024
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13:28 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969971659.html
На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов
На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов - РИА Новости, 02.09.2024
На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов
Более 1,6 тысячи граждан пожаловались уполномоченному Верховной рады по правам человека на действия сотрудников военкоматов, сообщает издание "Украинская... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T13:28
2024-09-02T13:28
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 1,6 тысячи граждан пожаловались уполномоченному Верховной рады по правам человека на действия сотрудников военкоматов, сообщает издание "Украинская правда". "За первые восемь месяцев 2024 года уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан относительно нарушений их прав работниками ТЦК (военкоматов – ред.). За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше – 561", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
На Украине более 1,6 тысячи человек пожаловались на работу военкоматов

Более 1,6 тысячи граждан Украины пожаловались на работу ТЦК с начала года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Более 1,6 тысячи граждан пожаловались уполномоченному Верховной рады по правам человека на действия сотрудников военкоматов, сообщает издание "Украинская правда".
"За первые восемь месяцев 2024 года уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 1,6 тысячи обращений граждан относительно нарушений их прав работниками ТЦК (военкоматов – ред.). За весь 2023 год их общее количество почти втрое меньше – 561", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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