https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html

"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области

"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области - РИА Новости, 02.09.2024

"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области

Украина потеряет людские и военные ресурсы и ничего не добьется в Курской области, пишет американское издание The National Interest. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T10:14

2024-09-02T10:14

2024-09-02T11:56

специальная военная операция на украине

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курская область

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россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина потеряет людские и военные ресурсы и ничего не добьется в Курской области, пишет американское издание The National Interest."Ситуация для Украины будет выглядеть еще хуже, чем в начале (вторжения в Курскую область. — Прим. ред.): она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет. Тем временем Россия будет медленно занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ставка Киева на то, что Путин "сломается" и начнет переговоры с Украиной из-за ситуации в Курской области, является фантазией. Российские военные просто продолжат постепенно освобождать занятые ВСУ территории, резюмировал автор.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин