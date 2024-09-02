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"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 02.09.2024 (обновлено: 11:56 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969907594.html
"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области
"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области - РИА Новости, 02.09.2024
"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области
Украина потеряет людские и военные ресурсы и ничего не добьется в Курской области, пишет американское издание The National Interest. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T10:14
2024-09-02T11:56
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина потеряет людские и военные ресурсы и ничего не добьется в Курской области, пишет американское издание The National Interest."Ситуация для Украины будет выглядеть еще хуже, чем в начале (вторжения в Курскую область. — Прим. ред.): она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет. Тем временем Россия будет медленно занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ставка Киева на то, что Путин "сломается" и начнет переговоры с Украиной из-за ситуации в Курской области, является фантазией. Российские военные просто продолжат постепенно освобождать занятые ВСУ территории, резюмировал автор.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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в мире, курская область, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин
"Будет хуже". В США сделали предупреждение Украине из-за Курской области

NI: Украина потеряет ресурсы и ничего не выиграет в Курской области

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украина потеряет людские и военные ресурсы и ничего не добьется в Курской области, пишет американское издание The National Interest.
"Ситуация для Украины будет выглядеть еще хуже, чем в начале (вторжения в Курскую область. — Прим. ред.): она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет. Тем временем Россия будет медленно занимать территорию Украины на юге, как это происходит сейчас", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
30 августа, 08:00
В статье отмечается, что ставка Киева на то, что Путин "сломается" и начнет переговоры с Украиной из-за ситуации в Курской области, является фантазией. Российские военные просто продолжат постепенно освобождать занятые ВСУ территории, резюмировал автор.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В пятницу Минобороны сообщило, что за время боевых действий в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
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