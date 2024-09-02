https://ria.ru/20240902/ukraina-1969886253.html

Депутат: СБ ООН может рассмотреть признание Украины страной-террористом

Депутат: СБ ООН может рассмотреть признание Украины страной-террористом - РИА Новости, 02.09.2024

Депутат: СБ ООН может рассмотреть признание Украины страной-террористом

Совет Безопасности ООН на основе запросов африканских стран может рассмотреть вопрос о признании Украины террористическим государством, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T06:48

2024-09-02T06:48

2024-09-02T07:50

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Совет Безопасности ООН на основе запросов африканских стран может рассмотреть вопрос о признании Украины террористическим государством, заявил РИА Новости заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"). "Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством. Это вопрос специалистов, юристов-международников, но очевидно, что основания для этого имеются, так как, вмешиваясь в дела других стран, Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов, закрепленные в Уставе ООН", - сказал Бабаков. Он напомнил, что неделю назад в своем письме в Совет Безопасности ООН министры иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо написали, что решительно осуждают поддержку и прославление терроризма украинскими властями и призывают Совет Безопасности выполнить свои обязательства в отношении осознанного выбора Украины в поддержку терроризма в Африке, особенно в регионе Сахель. По мнению Бабакова, признание Украины террористическим государством станет демонстрацией того, что международное сообщество готово защищать главенствующие принципы суверенитета и самоопределения народов при любой попытке их нарушения, и, соответственно, за данным решением ООН должны последовать и жесткие международные санкции в отношении Украины. "Сегодня украинская внешняя политика в Африке, которая включает в себя военные интервенции, поддержку сепаратистских движений, а также вмешательство в суверенные дела других стран, подрывает международную безопасность. Она создает цепочку конфликтов, которые не ограничиваются национальными границами и затрагивают интересы множества государств на африканском континенте. В этой связи можно констатировать, что Африка фактически закрылась для Украины, никто из африканских государств больше не воспринимает это псевдогосударство в качестве легитимного международного партнера", - отметил вице-спикер Госдумы. Данные шаги стран Сахеля, по словам Бабакова, дают четко понять, что страны Африки больше не готовы быть чьими-то колониями, они выбирают взаимовыгодное сотрудничество с такими честными партнерами, как РФ и другими странами БРИКС. "Со своей стороны Россия подтверждает свой статус друга Африки вне зависимости от изменения политической конъюнктуры. Мы будем всеми доступными способами, в том числе и в Совбезе ООН, поддерживать стремление африканских государств обрести в рамках ООН свой суверенный голос и окончательно избавиться от пут неоколониализма", - заключил парламентарий. Ранее в распоряжение РИА Новости попало письмо, в котором Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет Безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле. Кроме того, ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967501859.html

https://ria.ru/20240828/ukraina-1969071557.html

https://ria.ru/20240823/oon-1968174259.html

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киев, африка, россия, в мире, александр бабаков, мария захарова, совет безопасности оон