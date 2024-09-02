https://ria.ru/20240902/ukraina-1969879130.html

Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада

Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада - РИА Новости, 02.09.2024

Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада

Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который планомерно насаждал концепцию, что Россия якобы является вечным врагом... РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:50

2024-09-02T04:50

2024-09-02T04:50

владимир путин

украина

россия

монголия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который планомерно насаждал концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор" он назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику Запада во главе с США. "На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - подчеркнул Путин, отвечая на вопросы издания в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.

https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969877264.html

украина

россия

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, украина, россия, монголия