https://ria.ru/20240902/ukraina-1969879130.html
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада
Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который планомерно насаждал концепцию, что Россия якобы является вечным врагом... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:50
2024-09-02T04:50
2024-09-02T04:50
владимир путин
украина
россия
монголия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eebe3d08ffbb34de8b4d77573d252856.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который планомерно насаждал концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор" он назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику Запада во главе с США. "На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - подчеркнул Путин, отвечая на вопросы издания в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969877264.html
украина
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955847660_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f1855cf772fe87216cbc0ba6a4dc7c77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, монголия
Владимир Путин, Украина, Россия, Монголия
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада
Путин: Украина стала разменной монетой в геополитических амбициях Запада