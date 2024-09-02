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Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада - РИА Новости, 02.09.2024
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04:50 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969879130.html
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада - РИА Новости, 02.09.2024
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада
Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который планомерно насаждал концепцию, что Россия якобы является вечным врагом... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:50
2024-09-02T04:50
владимир путин
украина
россия
монголия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который планомерно насаждал концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью монгольской газете "Оноодор" он назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику Запада во главе с США. "На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - подчеркнул Путин, отвечая на вопросы издания в преддверии своего визита в Монголию. Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html
https://ria.ru/20240902/putin-1969877264.html
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владимир путин, украина, россия, монголия
Владимир Путин, Украина, Россия, Монголия
Путин назвал Украину разменной монетой в геополитических амбициях Запада

Путин: Украина стала разменной монетой в геополитических амбициях Запада

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада, который планомерно насаждал концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.
В интервью монгольской газете "Оноодор" он назвал главной причиной нынешней трагедии на Украине целенаправленную антироссийскую политику Запада во главе с США.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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"На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой её существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада", - подчеркнул Путин, отвечая на вопросы издания в преддверии своего визита в Монголию.
Текст интервью опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин 3 сентября посетит Монголию с официальным визитом.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
04:06
 
Владимир ПутинУкраинаРоссияМонголия
 
 
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