https://ria.ru/20240902/ukraina-1969878693.html

Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине

Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.09.2024

Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине

Целый комплекс внешних и внутренних факторов оказали влияние на сегодняшнюю ситуацию на Украине, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T04:44

2024-09-02T04:44

2024-09-02T04:44

украина

россия

монголия

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Целый комплекс внешних и внутренних факторов оказали влияние на сегодняшнюю ситуацию на Украине, считает президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". "На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов", - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос в интервью.

https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html

украина

россия

монголия

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украина, россия, монголия, владимир путин