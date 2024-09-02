https://ria.ru/20240902/ukraina-1969878693.html
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.09.2024
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине
Целый комплекс внешних и внутренних факторов оказали влияние на сегодняшнюю ситуацию на Украине, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:44
2024-09-02T04:44
2024-09-02T04:44
украина
россия
монголия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Целый комплекс внешних и внутренних факторов оказали влияние на сегодняшнюю ситуацию на Украине, считает президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". "На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов", - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос в интервью.
https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html
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украина, россия, монголия, владимир путин
Украина, Россия, Монголия, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине
Путин: на ситуацию на Украине повлиял комплекс внешних и внутренних факторов