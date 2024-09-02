Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 02.09.2024
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969878693.html
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине - РИА Новости, 02.09.2024
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине
Целый комплекс внешних и внутренних факторов оказали влияние на сегодняшнюю ситуацию на Украине, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:44
2024-09-02T04:44
украина
россия
монголия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964188941_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_0af3c6a2ca30b9df6b664a3e65d1a3c2.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Целый комплекс внешних и внутренних факторов оказали влияние на сегодняшнюю ситуацию на Украине, считает президент России Владимир Путин. В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор". "На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов", - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос в интервью.
https://ria.ru/20240902/ideologiya-1969878527.html
украина
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964188941_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_585966c6792265e82479976bb5a6d60a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, монголия, владимир путин
Украина, Россия, Монголия, Владимир Путин
Путин ответил на вопрос о том, что повлияло на ситуацию на Украине

Путин: на ситуацию на Украине повлиял комплекс внешних и внутренних факторов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Целый комплекс внешних и внутренних факторов оказали влияние на сегодняшнюю ситуацию на Украине, считает президент России Владимир Путин.
В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин охарактеризовал официальную идеологию на Украине
04:40
"На нынешнюю ситуацию на Украине значительное влияние оказал целый комплекс внешних и внутренних факторов", - сказал Путин в ответ на соответствующий вопрос в интервью.
 
УкраинаРоссияМонголияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала