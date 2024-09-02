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Путин отметил негативную роль политики СССР в нынешней ситуации на Украине - РИА Новости, 02.09.2024
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04:12 02.09.2024 (обновлено: 04:37 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/ukraina-1969877460.html
Путин отметил негативную роль политики СССР в нынешней ситуации на Украине
Путин отметил негативную роль политики СССР в нынешней ситуации на Украине - РИА Новости, 02.09.2024
Путин отметил негативную роль политики СССР в нынешней ситуации на Украине
Последствия решений лидеров СССР по национально-территориальному вопросу сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине, сообщил президент России... РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T04:12
2024-09-02T04:37
ссср
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Последствия решений лидеров СССР по национально-территориальному вопросу сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин.В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор"."Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль", - заявил Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Украине.
https://ria.ru/20240902/putin-1969877264.html
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ссср, владимир путин, украина, россия
СССР, Владимир Путин, Украина, Россия
Путин отметил негативную роль политики СССР в нынешней ситуации на Украине

Путин: решения лидеров СССР сыграли негативную роль в ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкГосударственные флаг и герб СССР
Государственные флаг и герб СССР - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Последствия решений лидеров СССР по национально-территориальному вопросу сыграли свою негативную роль в нынешней ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин.
В преддверии визита в Монголию Путин дал письменное интервью монгольской газете "Оноодор".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
04:06
"Последствия решений советских руководителей по национально-территориальному вопросу также сыграли свою негативную роль", - заявил Путин, отвечая на вопрос о ситуации на Украине.
 
СССРВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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