https://ria.ru/20240902/udar-1969896017.html

ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами - РИА Новости, 02.09.2024

ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

Российские военнослужащие высокоточным ракетным вооружением уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T08:56

2024-09-02T08:56

2024-09-02T10:41

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие высокоточным ракетным вооружением уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны."В результате разведывательных мероприятий ВС России в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО производства США HIMARS, поставляемые ВСУ", — рассказали в ведомстве.В министерстве отметили, что после подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям РСЗО.Средства объективного контроля подтвердили уничтожение:Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html

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Российские военные уничтожили замаскированные позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Сумами Российские военные высокоточными ударами уничтожили замаскированные позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Сумами и более 30 украинских националистов, сообщило Минобороны 2024-09-02T08:56 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность