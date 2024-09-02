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ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами - РИА Новости, 02.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:56 02.09.2024 (обновлено: 10:41 02.09.2024)
https://ria.ru/20240902/udar-1969896017.html
ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами
ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами - РИА Новости, 02.09.2024
ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами
Российские военнослужащие высокоточным ракетным вооружением уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.09.2024
2024-09-02T08:56
2024-09-02T10:41
специальная военная операция на украине
россия
сумы
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие высокоточным ракетным вооружением уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны."В результате разведывательных мероприятий ВС России в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО производства США HIMARS, поставляемые ВСУ", — рассказали в ведомстве.В министерстве отметили, что после подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям РСЗО.Средства объективного контроля подтвердили уничтожение:Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские военные уничтожили замаскированные позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Сумами
Российские военные высокоточными ударами уничтожили замаскированные позиции РСЗО HIMARS ВСУ под Сумами и более 30 украинских националистов, сообщило Минобороны
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россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили позиции РСЗО HIMARS под Сумами

Появились кадры уничтожения трех пусковых установок HIMARS под Сумами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские военнослужащие высокоточным ракетным вооружением уничтожили три пусковые установки HIMARS в Сумской области, сообщило Минобороны.
«
"В результате разведывательных мероприятий ВС России в 20 километрах юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное были обнаружены замаскированные огневые позиции РСЗО производства США HIMARS, поставляемые ВСУ", — рассказали в ведомстве.
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В министерстве отметили, что после подтверждения характеристик цели командование приняло решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям РСЗО.
Средства объективного контроля подтвердили уничтожение:
  • трех пусковых установок РСЗО HIMARS;
  • трех автомобилей сопровождения;
  • транспортно-заряжающей машины;
  • более 30 украинских националистов.
Из Сумской области формирования ВСУ 6 августа вторглись в Курскую область. Приграничный украинский регион — ключевой для снабжения группировки, атакующей российские территории. Вооруженные силы систематически наносят удары по ВСУ в Сумской области.
Как заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области удалось остановить, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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