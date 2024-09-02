https://ria.ru/20240902/tyva-1969986860.html

Старшеклассница из Тувы обратилась с просьбой к Путину

Старшеклассница из Тувы обратилась с просьбой к Путину - РИА Новости, 02.09.2024

Старшеклассница из Тувы обратилась с просьбой к Путину

Ученица лицея №15 города Кызыла в Тыве попросила президента РФ Владимира Путина поддержать проекты по развитию туризма в регионе. РИА Новости, 02.09.2024

2024-09-02T14:28

2024-09-02T14:28

2024-09-02T14:31

кызыл

россия

ссср

владимир путин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Ученица лицея №15 города Кызыла в Тыве попросила президента РФ Владимира Путина поддержать проекты по развитию туризма в регионе. В понедельник Владимир Путин провёл открытый урок "Разговор о важном" с учащимися в кызылской школе №20. "Туристы приезжают, но их приезд не сопровождается комфортом. Они путешествуют по республике без комфорта, как считаю я. Также жители республики Тыва отдыхают по республике в спартанских условиях. Владимир Владимирович, прошу вас поддержать проекты по туризму в нашей республике", - сказала школьница. Президент отметил, что этот вопрос будут обсуждать на большом совещании по развитию Тывы, которое состоится после встречи со школьниками. Он также добавил, что в октябре отметят 80 лет с момента вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.

https://ria.ru/20240902/putin-1969906366.html

кызыл

россия

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кызыл, россия, ссср, владимир путин